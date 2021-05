JESU LI PAROVI IZ REALITY SHOWA ‘OTOK ISKUŠENJA OSTALI ZAJEDNO? Ne baš svi, ali svi imaju intrigantnu priču punu obrata

‘Otok iskušenja’ otišao je korak dalje u testovima u vezi

Kada već postoje određene sumnje, očekivano je kako postoji i mogućnost da će se neke od njih i potvrditi. Reality show „Otok iskušenja“ po tome nije nimalo drugačiji od ostalih životnih situacija. Naime, već smo naviknuli na koncept realityja u kojima sudionici testiraju vlastite mogućnosti i ograničenja, istražuju i uče o sebi i novim ljudima u nesvakidašnjim okolnostima, i sve to pred kamerama. „Otok iskušenja“ u tom je pogledu otišao korak dalje jer je omogućio ljudima da na ultimativni test stave svoj odnos sa životnim partnerom.

GLEDAJ ODMAH!

Ljubavni parovi koji žele vidjeti ima li njihova veza budućnost

Koncept showa je jednostavan. Odabrana su četiri ljubavna para koji su u višegodišnjim vezama i koji, svaki iz svojih razloga, žele vidjeti ima li njihova veza budućnost, je li njihov odnos iskren ili su zajedno već po navici. Parovi su razdvojeni i smješteni u vile na idiličnom otoku Mauiju na Havajima. Tijekom razdvojenosti, društvo im prave 24 samca koji su na „Otok iskušenja“ došli pronaći ljubav, odnosno novog partnera, i to upravo među onim kandidatima koji su već u vezi, ali sa svojim odnosom nisu u potpunosti zadovoljni! Tijekom boravka u vili, kandidati nemaju prevelikih zadaća – osim možda najvećeg – preživjeti sva iskušenja tijekom druženja u raskošnom ambijentu vile, flerta, zajedničkih izlazaka i tuluma.

U prvoj sezoni realityja upoznajemo sljedeće parove: Evana i Kaci, Nicole i Karla, Javena i Shari te Johna i Kady. Od spomenutih, Evan i Kaci prijavili su se u show upravo iz onog razloga zbog kojeg često pucaju i najstabilnije veze – nakon pet godina, Kaci je htjela svoj odnos s Evanom okruniti brakom, no on na to još nije bio spreman. Upravo je „Otok iskušenja“ bio prilika da oboje dobiju odgovor na pitanje zašto su se našli u situaciji da žele različite stvari i zašto na daljnji razvoj svoje veze ne gledaju jednako.

U showu upoznajemo i par Nicole i Karla, koji su u vezi gotovo tri godine. No nakon nekog vremena, ušli su u fazu preispitivanja i jedno od njih dvoje više nije bio sigurno je li njihova veza ono što zaista žele od života. Veza od tri godine za mnoge parove predstavlja period nakon kojeg razmišljaju da je došao trenutak u kojem treba odlučiti je li njihov partner onaj pravi s kojim će dočekati starost ili je vrijeme da sreću potraže negdje drugdje, s nekim drugim. Nimalo iznenađujuće, i ovaj par je dobio odgovor koji je tražio.

John i Kady došli su na otok s već prilično jasno definiranim sumnjama o svojoj vezi. U takvoj situaciji, većini ljudi potrebno je jako malo poticaja da počnu razmišljati o drugim opcijama, pogotovo u okolnostima kakve ih čekaju o ovom showu. U krajnjoj liniji, na kraju dana svi želimo znati na čemu smo u odnosima s partnerom, a „Otok iskušenja“ ovom je paru dao mogućnost da se uvjere u ono što ih je već neko vrijeme mučilo u njihovu odnosu. Pa ipak, za neke se pokazalo i da sva iskušenja koje „Otok“ nudi nisu dovoljno jaka da razbiju sponu između pojedinih parova.

Zanimljiv je primjer Shari i Javena, para koji je u vezi od srednje škole, dugih osam godina. Njihov odnos, koji je preživio famoznu kritičnu sedmu godinu i prošao test vremena, mnogima se na prvi dojam mogao učiniti intenzivnim i punim tenzija, pa samim time i potencijalno punim problema i povoda za prekid. No glavni razlog za dolazak na „Otok iskušenja“ bio je nedostatak povjerenja, izazvan Javenovom nevjerom. Iako se Javen dugo vremena trudio dokazati Shari da je pogriješio i da mu davna afera nije značila ništa, Shari se nije uspijevala otresti sumnji u Javenovu vjernost i predanost njihovoj vezi. Kao ultimativni test, „Otok iskušenja“ stavio je pred par sve zamislive izazove, a njihove reakcije na sve to što im je ponuđeno na pladnju, postali su putokaz prema kojem će se razvijati njihov odnos.

Rasplet vrućih ljubavnih odnosa stavljenih na test i odgovore na pitanje čija je ljubav na „Otoku iskušenja“ uistinu ona prava, saznajte na PLAY Premiumu, dodatnom programskom paketu na RTLplayu.