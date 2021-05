‘Ne vidim razloga zašto se moralo pokazati golo dupe? Ali ako se već to golo dupe pokazalo u svim medijima danima prije, zašto ga onda nismo vidjeli na televiziji?’, upitao je Jacques u svom videu u kojem secira Albinin nastup, ali govori i o ‘problemu’ Eurosonga

Hrvatska je posljednji put ušla u finale Eurosonga 2017. godine u Kijevu kada nas je predstavljao Jacques Houdek. On je, potaknut brojnim upitima, snimio video u kojem je komentirao nastup ovogodišnje hrvatske predstavnice na tom natjecanju, Albine Grčić.

Objavljeni video traje 37 minuta, a na samom je početku čestitao splitskoj pjevačici kao i cijeloj delegaciji, ističući da je Albina dala sve od sebe te da je u “maniri maksimalne profesionalke odradila sve što se od nje očekivalo”.

‘Možda je bila malo isplašena’

“Kad kažem da su svi krivi najmanje je kriva Albina. Možda je na trenutak bila malo drvena, možda je bila malo isplašena… Zar je to za zamjeriti curi od 22 godine koja nema veliko iskustvo? To joj je tek druga pjesma u životu”, rekao je pjevač.

Lošim smatra činjenicu da su iz delegacije, na čijem je čelu Uršula Tolj, neprestano isticali da će “Hrvatska razvaliti”, ali smatra da su si tim hype-om napravili “medvjeđu uslugu”. “Bilo je puno samouvjerenja koji čine dodatan šok da Albina nije ušla u finale”, rekao je, a potom se dotakao same Albine.

“Možda je bila preentuzijastična s izjavama: “Mi smo razvalili, mi ćemo ući u finale, mi ćemo biti najbolji!” Ali to je isto poteklo iz ozračja tima pod čijim je ona velikim utjecajem. Je li pjesma najbolja? Pa nije, bilo je puno boljih pjesama, jačih vokalnih i scenskih izvedbi. Cijela priča s Albinom mi je puno bolje izgledala na Dori, stajling, kostim, šminka. Bila ja zakopčana, a opet seksi i lijepa. Urbana mlada cura koja će sad poharati”, rekao je.

‘Ružičasto svjetlo je sakrilo Albinino lijepo lice’

Komentirao je i njen nastup na Eurosongu. “To njeno lice nije režijski pokazano kako treba, žao mi je da nije iskorištena cijela velika bina Eurosonga, nego se Albinu i dečke stavilo na metar široki “catwalk” gdje moraš ostati drven i u plesu i u pjevanju. Prvo se bojiš da ne padneš dolje. Iza njenih leđa na led ekranu su se vidjeli pikseli, što je televizijska greška. Pa onda ružičasto svijetlo koje je sakrilo Albinino lijepo lice”, komentirao je.

“Ne vidim razloga zašto se moralo pokazati golo dupe? Ali ako se već to golo dupe pokazalo u svim medijima danima prije, zašto ga onda nismo vidjeli na televiziji? Na kraju taj dio nismo vidjeli na nastupu. Čak ni na to nismo mogli dobiti bodove, ako se išlo na to, a išlo se”.

“Ništa se nije dogodilo s njenom kosom, na Dori je to bilo puno divlje i razigranije… Sve je to bilo upečatljivije nego na Eurosongu. Meni se taj nastup činio kao da je sve dobro, korektno, ništa nije loše, dali su sve od sebe… Pa čak i plesači koji su tick tockeri i nisu profesionalni plesači, na njih se išto strateški što je odlična ideja. Drugi nastupi su bili bolje osmišljeni, do zadnjeg detalja. Naprosto tu nismo mogli doći do izražaja, kazao je Jacques.