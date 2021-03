IVA ŠARIĆ OBJAVILA PRVU FOTKU NA KOJOJ JE POKAZALA TRUDNIČKI TRBUŠČIĆ: Otkrila je i u kojem je tjednu trudnoće

Voditeljica i nekadašnja manekenka drži svoju vezu s nogometašem daleko od očiju znatiželjne javnosti

Iva Šarić na Instagramu je napokon objavila prvu fotografiju na kojoj je pokazala svoj trudnički trbuščić.

Podsjetimo, 32-godišnja voditeljica i nekadašnja manekenka čeka dijete s Dinamovim nogometašem Brunom Petkovićem. Par očekuje sina, a Iva već otprije ima sinove Carlosa i Leona iz braka s nogometašem Jerkom Lekom.

“Da, da… To je tih desetak minuta nakon što izađem iz salona da me frizer pofotka, ali već nakon 15-ak minuta je back to reality – djeca, trenirka i kosa u vis”, napisala je Iva u opisu fotke i usput otkrila da je u 37. tjednu trudnoće.

Za vezu bivše manekenke i šest godina mlađeg Petkovića doznalo se ljetos, no par svoj privatni život drži daleko od očiju znatiželjne javnosti.

Međutim, nakon prolaska Dinama u četvrtfinale Europa lige Iva je objavila Instagram story na kojem je označila svog dragog uz emotikone srca.