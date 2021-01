U svom domu otvoreno je pričala u velikoj novogodišnjoj ispovijesti

Srpska pjevačica (42) Jelena Karleuša otvorila je dušu u velikom intervjuu kojeg je dala Telegrafu.

“Mogu reći da sam u ovoj godini izgubila mnogo. Ovo je u financijskom smislu za mene bila katastrofa, sigurna sam i za sve moje kolege, ne samo u Srbiji nego i na globalnoj razini jer je naša profesija i sve grane privrede koje su povezane sa showbusinessom direktno pogođene ovime. Naravno, ako ne računam zdravstvo, koje je na koljenima na planetarnom nivou. Turizam i ugostiteljstvo su u velikom problemu. Nadam se da će u 2021. godini, pored svih tih novih sojeva virusa koji se pojavljuju, doći do neke stabilizacije, da ćemo naučiti živjeti s ovim. Mislim da je najbolje reći da se moramo prilagoditi digitalizaciji planeta, otuđenosti i jednom novom poretku u svakom smislu”, rekla je Karleuša i nastavila.

Svaka godina teška

“Ja sam netko tko je uvijek borac, nisam netko tko puca pod pritiskom. Ne samo 2020., nego i 2019., i svaka godina u mom životu u posljednjih 25 godina bila je jako stresna i turbulentna. Takva mi je karma, ja ne znam za mirnu godinu, ne znam za godinu gdje sam bila onako bez nekih velikih turbulentnih događanja”, dodala je.

Dvije Jelene

“Ljudi moraju znati da postoje dvije Jelene. Jedna je ona moja privatna strana, gdje sam ja normalno obučena i bez šminke i majka, netko tko je normalan i opušten. Ali postoji i Jelena Karleuša, koja ima ulogu vamp žene, koja je nedodirljiva, jaka, koja ustaje i žena koja je na neki način uzor svima onima koji prolaze kroz teške periode u život”, poručila je te je progovorila o tome kako je svojoj djeci objasnila što se događa.

O djeci

“U početku nije bilo straha. Atina i Nika su izuzetno inteligentne djevojčice, koje razumiju i s kojima mogu pričati kao s dvije djevojke. Atina je u TikTok i Instagram svijetu, u oblacima, i njoj izolacija, karantena i korona nisu pretjerano uzdrmali djetinjstvo. Naprotiv, online školu je dočekala s oduševljenjem jer je mislila da će se tako provlačiti. Nika je filozofski tip i dosta se potresla i uplašila. Svakog dana moje je dijete znalo u kojoj zemlji je koliko broj mrtvih i zaraženih pa smo prestali to gledati i pratiti baš zbog Nike”, rekao je Karleuša.

“Plašim se jednog scenarija, a to je da one (kćerke op.a.) mnogo toga zadržavaju u sebi i da ću jednog dana kada odrastu saznati što ih je boljelo i pogađalo jer one meni to sada ne pokazuju, mnogo to drže i kriju u sebi. Djeca trpe pritisak, ma koliko se ja trudila zaštititi ih. Kada je mama na svim naslovnicama svakog dana… Imali smo situaciju da je u jednom mjesecu bilo 150 naslovnih stranica i to najgoreg sadržaja tako da je nemoguće da to djeca ne vide. Ali one nikada to nisu spomenule. Ponašale su se kao da je sve okej i bila sam ponosna na njih. To je mene fasciniralo”, poručila je među ostalim pjevačica.