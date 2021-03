INSPIRATIVNA PORUKA ALEKSANDRE DOJČINOVIĆ ZA DAN ŽENA: ‘Trebamo sebe ojačati i sebi biti najbolje’

Modna dizajnerica gostovala je u podcastu Ane Radišić

U svom podcastu Ana Radišić ugošćuje osobe iz raznih sfera djelovanja koje svima mogu biti inspiracija, a mjesec ožujak voditeljica je odlučila u potpunosti posvetiti snažnim, uspješnim i posebnim ženama. Ana smatra kako su baš žene te koje trebaju bodriti jedna drugu i međusobno se motivirati, a vjeruje i da su one najsnažniji stup podrške onda kada postane najteže.

Jedna takva inspirativna žena je i Aleksandra Dojčinović, najuspješnija hrvatska modna dizajnerica čiji je brend Lei Lou već godinama sinonim za profinjenost, eleganciju i ženstvenost. Iako je 2020. godina na poslovnoj razini bila potpuno nepredvidiva i izazovna, Dojčinović ju je završila iznimno uspješno – otvorila je raskošni butik u Strojarskoj ulici u Zagrebu, njezin brend je postao dostupan na najvećoj njemačkoj shopping platformi Zalando, a to je samo dio njezinih poslovnih pothvata.

„Ja volim probleme nazivati izazovima, a iz njih rasteš i postaješ velik. Usudila bih se reći da sam u protekloj godini jako narasla i sazrela u poslovnom smislu. Ne znam do kad će ovo trajati, ali je lijepo kad i iz ovoga pronađeš neku snagu. Mislim da sam se dobro snašla i prvi put sam na svom poslovnom putu, bez obzira na ranije rezultate, sebi čestitala. Sve je ispalo poprilično dobro“, kaže Aleksandra koja je svoju karijeru počela ostvarivati još kao studentica.

Poštovanje prema talentu

„Ako imaš neki talent kojeg si dobio, trebaš imati i poštovanje prema njemu. Imam veliki respekt prema onom što mi je život dao, taj talent da radim odjeću. To je za mene nešto veliko, to iznimno cijenim i to ne rasipam“, otkrila je Aleksandra u podcastu Ani Radišić. Iako je definitivno jedna od najinspirativnijih Hrvatica čiji su uspjesi prepoznati i na svjetskoj sceni, Aleksandra pomalo skromno kaže kako ne gleda što je bilo jučer nego se okreće onom što nosi sutra te neumorno radi. Ipak, ističe da ništa od toga ne bi bilo bez njezinog tima.

„Želim da svaka osoba koja uđe u moj tim se osjeća kao dio tima. Ja nisam iznad njih niti ispod njih. Mi smo jedan tim koji gradi jedan brend. Ja vodim taj brend, ali to ne umanjuje niti jednog klijenta, niti jednog zaposlenika, niti jednog poslovnog partnera. Ako moji radnici ostaju do 4 na poslu, ja ću ostati do 7. Od njih neću nikad tražiti takvo nešto, ali one moraju znati da sam ja njihov oslonac“, istaknula je dizajnerica čiji cilj u životu nikad nije bio da ima okolinu koja joj plješće nego da napreduje kao čovjek i da bude sretna s onim što radi, među svojim suradnicima i klijentima. Mladim djevojkama koje u njoj vide uzor želi prenijeti poruku da svojim trudom i zalaganjem mogu biti dobre u svemu što požele raditi, a isto tako smatra da treba ljudima dopustiti i da pogriješe te da na tome uče, rastu i razvijaju se.

Za sam Dan žena ima i snažnu poruku za sve pripadnice nježnijeg spola. „Svaka od nas treba upoznati sebe, ako ne poznaješ dovoljno sebe nikad se nećeš moći dobro snaći u ovom svijetu koji je danas toliko brz. Trebamo ojačati sebe, sebi biti najbolje i onda ići naprijed“, zaključila je Aleksandra, a njezin primjer pokazuje da uistinu treba slijediti svoje snove.

Aleksandra je ujedno bila prva gošća u podcastu Ane Radišić u mjesecu koji slavi žene, a kroz sve nedjelje u ožujku Ani će u studio doći dame od kojih svi mogu puno naučiti. Podcast možete pratiti na Aninom You Tube kanalu te na audio platformama poput Apple Podcasta, Spotifyja i Deezera.