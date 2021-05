HRVATICE I SRPKINJE POLUDJELE ZA TALIJANSKIM PJEVAČEM: ‘Shvatite da se palimo na nalaktirane nokte i muške u petama’

Pjevač talijanskog glam-rock benda Måneskin koji je odnio pobjedu na Eurosongu, Damiano David, preko noći je postao seks simbol, barem što se tiče Hrvatica i Srpkinja koje o njemu cijeli dan vode vruću raspravu na Twitteru.

Dok su mnoge zaluđene 22-godišnjim pjevačem i bez zadrške obznanjuju da su spremne otići u krevet (ili gdje već) s njime, ima onih, mahom muških, koji se ipak pitaju što im se svidjelo na našminkanom muškarcu nalakiranih noktiju i u visokim petama. Evo nekih zanimljivih objava…

at first i was like "damiano jebao celu evroviziju" as a joke?? but bro, i don't think it's a joke anymore pic.twitter.com/lNbZh8zcoY

— тара 🐉 måneskin supremacy (@slavbitchh) May 23, 2021