HRVATI IZ ‘ZADRUGE’ BACILI SRBIJU U TRANS: ‘Svjetski nastup, svjetska žena. U trenirci ovoliko erotike, uf’

Pobjednika je bilo nekoliko zato što ih gledatelji posebno biraju putem nekoliko kanala, a svoje glasove dao je i novinarski i stručni žiri

U sklopu srpskog realityja ‘Zadruga’ za vikend je održano plesno natjecanje pod nazivom ‘Đuskovizija’. Natjecali su se i hrvatski predstavnici Paula Hublin i Fran Pujas koji su svojim nastupom oduševili publiku i žiri.

Zahtjevnu koreografiju je do detalja osmislila Paula, a Fran je slijedio njene upute. Par je plesao na pjesme ‘Bounce’ i ‘Money in the Bank’. Nastup je otvorila Paula solo točkom, a Fran joj se kasnije pridružio i pokazao svoje hip-hop pokrete.

Pjevačica i članica žirija Vesna Đogani bila je očarana Paulinim plesanjem te ju je pitala želi li se pojaviti u njenom spotu.

Pobjednika na ‘Đuskoviziji’ bilo je nekoliko jer ih gledatelji biraju posebno putem društvenih mreža – Facebooka, TikToka, Instagrama, ali i SMS glasova, dok su svoje glasove dali novinarski i stručni žiri.

TikTokeri i novinarski žiri izabrali su par iz Hrvatske za svoje pobjednike. SMS glasovi smatraju se najbitnijima, a ta je pobjeda otišla u ruke Miljine Kulić i Danijela Višića.

Nastup Frana i Paule postao je hit na YouTubeu s gotovo milijun pregleda u četiri dana.

“Ovo je bilo na svjetskom nivou”, “Cura je brutalno dobra, ona nije svjesna koliko potencijala u njoj ima”, “Svjetski nastup, svjetska žena, svaka joj čast. U trenirci ovoliko erotike”, “Kakve pokrete ima Paula, vrh. Fran ju je pratio odlično, nijedan muškarac ne bi ovo bolje odradio”, neki su od komentara.