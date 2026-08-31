Bivši 'Gospodin Savršeni' uživa u posljednjim danima ljetovanja: Pokazao zavidnu formu

Miloš Mićović kojeg je hrvatska publika dobro upoznala u četvrtoj sezoni popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", posljednje dane kolovoza provodi na hrvatskoj obali. Svojim pratiteljima na Instagramu javio se s otoka Raba, a njegova objava, prožeta idiličnim prizorima i emotivnim riječima, otkrila je koliko mu znači odmor na Jadranu, potaknuvši lavinu sličnih osjećaja kod publike.

"More je sve..."

"Kažu dosta je 10 dana, ali zaista nije...", stoji u opisu objave od deset fotografija koje dokumentiraju njegov odmor na Rabu. Od selfieja u tirkiznom moru, preko koktela uz obalu, ono što je najviše privuklo pažnju njegovih pratitelja jest pjesnički opis kojim je dočarao svoju duboku povezanost s morem.

"Možda je sebično, ali more je sve... vrati život i ispere boli, izleči dušu, ispuni srce", nastavio je Mićović, zaključivši s pitanjem kako reći da je dosta "kad NIKAD zaista nije". "Nikad mora dosta", "Ma gdje dosta... Meni 110 ne bi bilo dosta", samo su neke od reakcija pratitelja.

Foto: Instagram

Iako je Mićović u Srbiji već godinama poznato lice, njegova karijera započela je značajnim uspjehom 2011. godine, kada je ponio titulu Mistera Srbije. Od tada je izgradio svestranu karijeru kao glumac u popularnim televizijskim serijama poput "Zakopane tajne", kao traženi model, ali i kao pjevač te objavljivani pjesnik. Hrvatskoj javnosti postao je posebno zanimljiv krajem 2024. i početkom 2025. godine, kada se kao jedan od glavnih kandidata borio za naklonost u RTL-ovu showu "Gospodin Savršeni".