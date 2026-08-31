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MILOŠ NA RABU /

Bivši 'Gospodin Savršeni' uživa u posljednjim danima ljetovanja: Pokazao zavidnu formu

Bivši 'Gospodin Savršeni' uživa u posljednjim danima ljetovanja: Pokazao zavidnu formu
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ono što je najviše privuklo pažnju njegovih pratitelja jest pjesnički opis

31.8.2026.
22:16
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Miloš Mićović kojeg je hrvatska publika dobro upoznala u četvrtoj sezoni popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", posljednje dane kolovoza provodi na hrvatskoj obali. Svojim pratiteljima na Instagramu javio se s otoka Raba, a njegova objava, prožeta idiličnim prizorima i emotivnim riječima, otkrila je koliko mu znači odmor na Jadranu, potaknuvši lavinu sličnih osjećaja kod publike.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milos Micovic (@mr.micovic)

"More je sve..."

"Kažu dosta je 10 dana, ali zaista nije...", stoji u opisu objave od deset fotografija koje dokumentiraju njegov odmor na Rabu. Od selfieja u tirkiznom moru, preko koktela uz obalu, ono što je najviše privuklo pažnju njegovih pratitelja jest pjesnički opis kojim je dočarao svoju duboku povezanost s morem.

"Možda je sebično, ali more je sve... vrati život i ispere boli, izleči dušu, ispuni srce", nastavio je Mićović, zaključivši s pitanjem kako reći da je dosta "kad NIKAD zaista nije". "Nikad mora dosta", "Ma gdje dosta... Meni 110 ne bi bilo dosta", samo su neke od reakcija pratitelja. 

Bivši 'Gospodin Savršeni' uživa u posljednjim danima ljetovanja: Pokazao zavidnu formu
Foto: Instagram

Iako je Mićović u Srbiji već godinama poznato lice, njegova karijera započela je značajnim uspjehom 2011. godine, kada je ponio titulu Mistera Srbije. Od tada je izgradio svestranu karijeru kao glumac u popularnim televizijskim serijama poput "Zakopane tajne", kao traženi model, ali i kao pjevač te objavljivani pjesnik. Hrvatskoj javnosti postao je posebno zanimljiv krajem 2024. i početkom 2025. godine, kada se kao jedan od glavnih kandidata borio za naklonost u RTL-ovu showu "Gospodin Savršeni".

 

Gospodin SavršeniMiloš MićovićLjetovanje
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