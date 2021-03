GLUMAC KOJEG JE KOLEGICA OPTUŽILA ZA SILOVANJE TVRDI DA NIJE KRIV: ‘Spreman sam staviti ruku na Bibliju’

O hrabrom istupu srpske glumice bruji cijela regija, a o slučaju je pisao i američki New York Times

Branislav Lečić, 65-godišnji glumac kojeg je kolegica Danijela Štajnfeld (37) nedavno optužila za silovanje, obratio se javnosti i glumici u videozapisu.

“Snimam ovaj video u želji da se obratim javnosti zbog svega onoga što se događa u medijima posljednjih dana, da sam optužen za silovanje Danijele Štajnfeld 7. svibnja 2012. godine dok smo radili na predstavi ‘Dnevna zapovest’ u BDP-u na maloj sceni. Obećao sam da ću se medijima obratiti tek nakon što odem u tužilaštvo. U međuvremenu sam dobio poziv i to će biti u petak”, rekao je Lečić na početku.

“Vjerojatno bih pričekao taj dan da nisam osjetio i primijetio da sam ja u medijima već osuđen, da svi misle ili počinju misliti da sam silovatelj, monstrum, podlac, licemjer. Da se predstavljam na jedan način, a da je suština bića nešto drugo jer sam sposoban za takav čin koji se zove silovanje žene. Možda će sutra to biti i neki muškarac, možda će se sutra dogoditi da sam silovao i djecu. Svaki čovjek kojem se dogodi ovakva stvar mora se ozbiljno zapitati i za sebe i za društvo. Naravno da me optužba duboko pogodila. Ne samo mene, i moje prijatelje, moju obitelj, moju djecu i sve ljude koje volim. I ne samo to, pogodila je suštinu mog bića. Dovodi se u pitanje moja karijera, moje ime i prezime, kao i moja djeca koja se moraju s tim nositi. To može biti pečat u životu koji je stigma koju nikako ne možete skinuti”, dodao je.

‘Samo smo bili kolege’

U nastavku se obratio Danijeli Štajnfeld koja ga je optužila za silovanje.

“Danijela, ako sam te ikad u bilo kojem trenutku, potezu, misli, slučajnom gestom, namjernom gestom, uvrijedio, povrijedio, ponizio… Ako sam bilo koju ženu u svom životu uvrijedio na takav način da je stekla utisak da sam nekulturan, primitivac, agresivac, predator, onda se duboko i iskreno ispričavam i tebi Danijela i svakoj ženi koja se osjetila ugroženom, poniženom i podcijenjenom. Meni su žene inspiracija za život. Uvijek sam kroz život volio i štitio žene, nikada nisam bio agresivan prema njima. To je potpuno suprotno mom biću i konceptu mog života i mom pogledu na svijet”, rekao je.

“I pred Danijelom ću reći, reci istinu Danijela. Samo smo bili partneri u poslu, maksimalno sam se trudio da shvatiš koju ulogu glumiš. Kao što u predstavi nije bilo seksualne realizacije, znaš i sama, nije se dogodilo ni u životu. I ti i ja, a i Bog znamo da nismo imali ni ljubavni odnos, ni vezu ni seksualni odnos, nikada”, izjavio je Lečić.

“Je li logično da kažeš da si protjerana iz Srbije i da sam ja razlog tvog odlaska u Ameriku, kad i kazalište i ja i moja žena znaju da si rekla kako odlaziš tamo. Ne znam čemu konstrukcija? Ja se moram obraniti, pred tužilaštvom, sudom, liječnicima, Bogom, spreman sam staviti ruku na Bibliju. Znaš da znam tvoju dušu zato što sam se trudio da napraviš ulogu. Zašto bi jedna žena koristila ovakva sredstva kako bi napravila sebi profit? To je nedostojno, nas kao glumaca, partnera i žena. Nemoj to raditi, ne treba ti to”, zaključio je glumac.

Mučna snimka razgovora

Podsjetimo, Danijela Štajnfeld ljetos iznijela svoju potresnu priču o silovanju, no tek je nedavno otkrila identitet silovatelja. Iz New Yorka, gdje posljednjih godina radi i živi, vratila se u Beograd kako bi prijavila Lečića.

Uz iskaz tužiteljstvu predala je i mučnu snimku razgovora s kolegom koju je kasnije objavio portal Insajder. Lečića je nazvala u sklopu svog liječenja od traume i razgovor je snimala. Suočila ga je sa zločinom koji je počinio, a on ga nije negirao.

“Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić u svibnju 2012. godine. Nakon četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje. Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ne, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje – psihološko, emotivno, fizičko i seksualno. Ja sam se liječila od posttraumatskog stresnog poremećaja dvije godine. U to vrijeme nisam mogla funkcionirati normalno kao osoba, osjećati se sigurno. Bila sam uglavnom zatvorena. Ako bi bio netko tko bi me podsjetio na njega u bilo kojem smislu, meni bi počela teškoća s disanjem i dobivala sam panične napade”, otkrila je Štajnfeld za Insajder.

O hrabrom istupu glumice bruji cijela regija, a slučaj je završio i u New York Timesu.