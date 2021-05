Vokal pobjedničkog benda ovogodišnjeg Eurosonga u jednom trenutku u live prijenosu uhvaćen je u nezgodnom trenutku

Ovogodišnji pobjednici Eurosonga, talijanski bend Maneskin u svojoj pobjedničkoj pjesmi “Zitti e buoni” pjevaju o svojoj “ludosti” te da nisu poput ostalih i da žive drugačije.

Upravo se to u jednom trenutku i pokazalo pred nekoliko milijuna gledatelja, u live prijenosu Eurosonga, vjeruju gledatelji.

Naime, gledatelji vjeruju da je pobjednik Damiano David snimljen kako šmrče u prijenosu uživo:

Damiano David (22), vokal benda je uhvaćen u jednom trenutku live, u kojem izgleda kao da “vuče” nepoznatu supstancu sa stola.

Taj trenutak nije promaknuo publici na društvenim mrežama, koja je ostala šokirana tim činom, a nanizali su se i videi naslovljeni kao “Scena s drogom”.

Nakon pobjede na održanoj presici, novinari su upitali Davida o tom sceni, no on je negirao da se radi o drogama. “Gitarist Thomas je slomio staklo… To je bilo staklo. Molim vas, nemojte me to pitati. Ne drogiram se. Nikakav kokain, molim vas… Nemojte to govoriti”, rekao je.

