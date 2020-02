ZORAN PREDIN KAKVOG JOŠ NISTE ČULI SA ZAGREBAČKOM FILHARMONIJOM: ‘Velika je to čast i odgovornost’

Hrvoje Horvat naglasio je kako je Predin glazbenik svjetskoga kalibra, ‘čovjek koji ima 5-6 karijera u jednoj’

Slovenski kantautor Zoran Predin najavio je u četvrtak kao jedan od vrhunaca svoje karijere nastup sa Zagrebačkom filharmonijom na kojemu će, u petak 6. ožujka, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu trčati “počasni krug” kroz presjek svojeg stvaralaštva, i to u posebnom filharmonijskom ruhu.

Koncert pod nazivom “Počasni krug” dio je “Off ciklusa” Zagrebačke filharmonije a Predin je na konferenciji za medije u KD Lisinski kazao kako je poziv za nastup s velikim simfonijskim orkestrom za njega.

“Svaki autor sanja o tome da će njegovu glazbu netko jednoga dana moći čuti u izvedbi simfonijskoga orkestra. No, istovremeno, to je i velika odgovornost. Tu se penje, tu se pada, i takve su prilike zapravo najuzbudljivije”, rekao je.

Za koncert je, kako je napomenuo, odabrao pjesme koje imaju “jaku glazbenu stranu”, u kojima je prepoznao potencijal za aranžmane sa simfonijskim orkestrom, pri čemu će neke pjesme biti po prvi puta predstavljene javnosti. “Bit će tu nekoliko finih iznenađenja, a neki poznati hitovi pokazali su u sebi i tu boju i mogućnost da dobiju nešto što do sada nisu imale”, pojasnio je glazbenik.

Takvog ga publika još nije čula

“Dinamika aranžmana daje svim tim pjesmama apsolutno nešto što do sada nisu imale. Tako da onaj dio najave da me takvog još publika nije čula potpuno stoji. Ja sam prvi u redu kojeg najviše zanima kako će to zapravo zvučati u živo”, rekao je Predin. Kako je to iskoristio i kao priliku za “inventuru”, u svojoj bogatoj pjesmarici pronašao je jednu temu iz kazališne predstave s kojom će otvoriti koncert.

“Mislim da će to biti jedna od kulminacija moje karijere. Čim sam dobio taj poziv osjećao sam se kao pobjednik, a kako znamo da samo pobjednici imaju pravo na počasni krug, zato sam odabrao takav naslov. Vidim, osjećam i želim da tih počasnih krugova trčimo još. Ovo je samo prvi po redu”, poručio je Predin.

Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Mirko Boch kazao je kako mu je drago što taj orkestar ima priliku u svojem “Off ciklusu”, usmjerenom na predstavljanje klasike u ponešto drugačijem ruhu i privlačenje mlađe publike, ugostiti izuzetnog glazbenika kakav je Zoran Predin.

‘Veliko vatreno krštenje’

Odabir pjesama komentirao je glazbeni producent i koaranžer Bruno Urlić. Kazao je kako je riječ o 16 pjesama koje doista predstavljaju presjek karijere Zorana Predina. “S bilo koje strane da krenemo, možemo ih napraviti stvarno super”, ocijenio je Urlić, te najavio “veliko vatreno krštenje” u petak 6. ožujka.

Na djelo Zorana Predina osvrnuo se glazbeni kritičar i diskograf Hrvoje Horvat. Naglasio je da je on glazbenik svjetskoga kalibra, “čovjek koji ima 5-6 karijera u jednoj”.

“On svake godine napravi barem dva- tri izlaza svojih pojavnih oblika. Tako ga možete vidjeti kao kantautora s akustičnom gitarom na recitalima, pa s Lačnim Franzom koji je osnovao prije 41 godinu, pa s njegovim rock sastavom s kojim svira materijale svoje solo karijere, pa s Kukuruzović Django kvartetom, gdje se radi opet o drugačijem izlazu, a tu je i Matija Dedić s kojim već godinama radi fenomenalne koncerte”, rekao je Horvat.

Vrhunska večer

Osim što je izvrstan autor kojeg cijeni i struka i publika Zoran Predin je i odličan interpretator, dodao je. Također je i književnik – iza sebe ima dvije knjige, “Druga žena u haremu” i “Glavom kroz zid”, a upravo piše i treći roman.

“Pjeva na hrvatskom jeziku mada je Slovenac, i piše već 15 godina na hrvatskome. Sve su to ozbiljne stvari koje treba uzeti u obzir i sve to skupa i dovodi do ovoga koncerta”, ocijenio je Horvat. Koncert sa Zagrebačkom filharmonijom zasigurno će biti koncert na kojem će Zoran Predin svirati s najvećim brojem ljudi na pozornici iza sebe, dodao je, ali će biti “i puno više od toga”.

“Čini mi se da Zoranov rukopis koji ima elemente elegičnosti, melankoličnosti i slavlja jako dobro može leći u orkestraciji. Mislim da će se raditi o zaista vrhunskoj večeri koju možemo sa znatiželjom očekivati”, poručio je.