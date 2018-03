ŽANAMARI POKAZALA BAŠ SVE I OBOŽAVATELJE OSTAVILA BEZ TEKSTA: ‘Doma se uvijek previše opustim’

Doma se uvijek previše opustim… Ako postoji previše 😂🙈 Uglavnom, totalno sam uživala u ovoj ideji fotosessiona sa svim mojim starim polaroidima. Tada su trenuci nekako duže trajali, a danas je kaos, žurba, fotki milijun i sve su samo ‘u teoriji’ u mobitelima, na hard diskovima, a niti jedna ne postoji ‘u praksi’, izradjena u albumu… Tu i tamo izradim po neku i stavim je na zid da je uvijek vidim. Ove su mi ‘nove najdraže’ i baš sam happy što postoje i u praksi, a ne samo u teoriji. Požurite po MAGNUM! Još malo pa će zatvoriti kiosci, a ovaj lijepi session ostati će uspomena na papiru. Hvala svima puno na lijepim porukama ❤️ Drago mi je da se i vama svidjela Makijeva i moja prva naslovnica. Mnogo su me puta fotkali za cover, ali ovaj put me je fotkao moj muž, što za mene ima posebno značenje 😍 📸 by @joshuamacks @vrh.productions

