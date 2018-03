Zabranjeno pušenje nakon dvije godine ponovno u Splitu

Grupa Zabranjeno pušenje nastupit će u petak, 4. listopada u Splitu. Koncert će se održati na Tvrđavi Gripe s početkom u 21 sat. Prije Zabranjenog pušenja splitsku publiku zagrijat će mladi splitski bendovi koji s nastupom počinju u 19 sati.

Koncert će se održati u sklopu proslave 10 godina rada udruge Cenzura Plus, udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda, kojoj je jedan od osnovnih ciljeva doprinijeti izgradnji demokratskog društva u Hrvatskoj i koja radi na unaprjeđenju praksi sudioničke demokracije, kroz promicanje sudjelovanja građanki i građana u odlučivanju i potrebe za razvojem aktivnog i odgovornog građanstva, kao preduvjeta funkcionalnoj demokraciji.

Ulaznice za koncert mogu se po pretprodajnoj cijeni od 40 kn kupiti na sljedećim pretprodajnim mjestima u Splitu: Dancing Bear, Dallas Music Shop te u sustavu Eventim na http://www.eventim.hr. Ulaznice će se moći kupiti i na dan koncerta na ulazu u Tvrđavu Gripe po cijeni od 50 kn.

U slučaju lošeg vremena, koncert će biti održan dan kasnije, u subotu, 5.10.2013, na istom mjestu, u isto vrijeme.

Cenzura Plus se ove godine pridružila obilježavanju Europske godine građana u EU brojnim aktivnostima, od kojih je jedna i rock koncert Zabranjenog pušenja kojeg organiziraju u Splitu – u gradu u kojem je Cenzura Plus situirana i u kojem najviše djeluje. Ovim događajem Cenzura Plus namjerava okupiti što veći broj Splićanki i Splićana svih generacija te uz sjajnu glazbu, kritičke i satiričke stihove, predstaviti svoj rad i proslaviti 10. rođendan. Koncert se održava uz podršku Grada Splita.