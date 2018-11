VRAĆA SE DORA, A S NJOM I JACQUES: Pjevač opet kreće u pohod na Eurosong, ali ovog puta ne kao izvođač

Pjevač je pretprošle godine nastupio u Kijevu, a ovog će puta pokušati doći na Eurosong kao autor, a ne izvođač

Dora, glazbena manifestacija na kojoj se bira hrvatski predstavnik za Eurosong, ponovno će se održavati, a sljedeća je već sljedeće veljače ili ožujka. Natjecanje za najbolju pjesmu Europe održat će se u svibnju 2019. godine u Izraelu.

Dora se vraća nakon osam godina pauze, a s HRT-a kažu da će se održati u Opatiji. Urednica emisije bit će Uršula Tolj, dok je novi voditelj projekta i šef hrvatske delegacije za Eurosong postao Željen Klašterka.

Vraća se i Jacques

Kao i brojnih prijašnjih godina, tako će i sljedeće u izboru za pjesmu Eurovizije sudjelovati Jacques Houdek. On je prošle godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Kijevu s pjesmom My Friend. Osvojio je 13. mjesto sa 128 bodova, a po glasovima publike zauzeo je deveto mjesto. To mu je bio šesti pokušaj i, napokon, uspješni, a sada se namjerava ponovno prijaviti, ali kao autor.

“Kao izvođač dao sam svoj maksimum nastupom u Kijevu, pa neka zasad ostane na tome. Veselim se Dori. Pjesmu sam već napisao, a imam i idealnog izvođača. Bit će to savršen spoj za Eurosong, a cijeli kreativni koncept osmislit će moj tip, koji je osmislio i cijeli projekt My Friend“, rekao je Jacques za Slobodnu Dalmaciju. Nije, međutim, želio otkriti o kome je riječ.