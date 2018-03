VIDEO: Adele i Foo Fightersi pomeli Grammyje

Britanska pjevačka zvijezda Adele očekivano je pomela 54. dodjelu Grammyja gdje je odnijela nagradu u svih šest kategorija u kojim je bila nominirana. Iznenađenje večeri ipak su bili Foo Fightersi koji su osvojili pet Grammyja. Njihovo slavlje bilo je manjeg sjaja zbog tragične smrti Whitney Houston koja je obilježila ovogodišnju dodjelu.

Pobjednica večeri, Adele, okupljene je oduševila svojom izvedbom službeno najbolje pjesme godine Rolling In The Deep . Njen nastup bio je još značajniji s obzirom da je to bio njen povratak na pozornicu nakon operacija glasnica. Njen trijumf bio je potpun jer je od svojih šest Grammyja kući odnijela i one ključne: za album godine, pjesmu godine i najbolji pop album.

Iznenađenje večeri bili su Foo Fightersi koji su među svojih pet Grammyja osvojili i onaj za najbolju rock pjesmu (Walk) te za najbolji rock album (Wasting Light).

Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri bio je kada je Jennifer Hudson odala počast Whitney Houston koju je nazvala svojim inspiracijom i jednom od najvećih idola. Svoju izvedbu pjesme I Will Always Love You završila je riječima: ‘Whitney, mi ćemo te uvijek voljeti.’

Kanye West, koji je imao čak sedam nominacija kući ih je ponio četiri, među kojima i onaj za rap album godine i najbolju rap pjesmu.

A nagrađeni su:

Izvedba godine: Rolling In The Deep – Adele.

Album godine: 21 – Adele.

Pjesma godine: Rolling In The Deep – Adele i Paul Epworth.

Najbolji novi izvođač: Bon Iver.

Najbolja solo pop izvedba: Someone Like You – Adele.

Najbolji pop duo: Body And Soul – Tony Bennett i Amy Winehouse.

Najbolji pop album: 21 – Adele.

Najbolja rock pjesma: Walk – Foo Fighters.

Najbolji rock album: Wasting Light – Foo Fighters.

Najbolja R&B pjesma: Fool for You – Cee Lo Green i Melanie Fiona.

Najbolji R&B album: F.A.M.E – Chris Brown.

Najbolja rap pjesma: All of the Lights – Kanye West.

Najbolji rap album: My Beautiful Dark Twisted Fantasy – Kanye West.

Najbolja country pjesma: Mean – Taylor Swift.

Najbolji country album: Own the Night – Lady Antebellum.