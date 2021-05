Dvadeset šest nacija natjecalo se u Rotterdamu

00:44 Italija je pobjednik Eurosonga, poslušajte pobjedničku pjesmu!

“Rock&roll nikad ne umire”, poručili su euforični pobjednici iz benda Måneskin s pjesom. Zitti E Buoni

Ovogodišnja talijanska pjesma je industrial rock, što se se pokazalo kao dobitna kombinacija

Italija / Måneskin – Zitti E Buoni Za razliku od Francuske koja je ostala “svoja”, Italiji je dozlogrdilo da je prepoznaju po ugodnim kanconama. Ovogodišnja prijava smjesa je glam i industrial-rocka, a budući da dolazi iz zemlje čiji su pop-izvođači imali međunarodne uspjehe (Ligabue), možda i ovi računaju na to.

Pobjednik se na kraju odlučivao između Italije i Švicarske. Presudili su glasovi publike – koja očito voli rock&roll.

The winner of the #Eurovision Song Contest 2021 is…ITALY! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/Xv2AAotm1h — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

00.41 Tek nas čekaju bodovi favorita, odnosno onih koji su dobili najviše glasova žirija.

00.40 Ukrajina vodi sa 364 boda

00.39 Finska vodi

00.29 Pročitani su svi bodovi nacionalnih žirija

Switzerland takes the lead on the scoreboard after the Jury Voting!

Now… let’s see the Public results? #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/iYgiRY0I8A — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

00.25 Rusija je 12 bodova dala Moldaviji. Francuska je naviše bodova dala Grčkoj. Švedska je 12 bodova dala Malti. Švicarska je najviše bodova dala Francuskoj. Nizozemska je 12 bodova dala Francuskoj.

00.24 Švicarska vodi

00.15 Njemačka je 12 bodova dala Francuskoj, a Australija je svoje najviše bodove dala Malti. Finska je svojih 12 bodova dala Švicarskoj. Portugal je 12 bodova dao Bugarskoj. Ukrajinski tim je 12 bodova dao Italiji. Švicarska vodi. Island je 12 bodova dao Švicarskoj. Rumunjska je 12 bodova dala Malti. Hrvatska je 12 bodova dala Italiji, a bodove smo dali i Srbiji. Češka je 12 bodova dala Portugalu. Gruzija je 12 bodova dala Italiji. Litva je 12 bodova dala Ukrajini. Danska je 12 bodova dala Švicarskoj.

00.12 Francuska vodi sa 145 bodova

After 20 countries, here is the Jury Results! More 19 to go!#Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/rEmN7E4pIU — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

00.05 Velika Britanija je 12 bodova dala Francuskoj. 12 bodova Italije ide Litvi. Slovenija je 12 bodova dala Italiji. Grčka je 12 bodova dala Cipru. Latvijinih 12 bodova otišlo je Švicarskoj, a Irska je 12 bodova dala Francuskoj. Moldavija je 12 bodova dala Bugarskoj. Srbija je 12 bodova dala Francuskoj. Bugarska je najviše bodova dala Moldaviji. Cipar je 12 bodova dao Grčkoj. Belgija je 12 bodova dala Švicarskoj.

00.04 Švicarska vodi sa 90 bodova

23.55 Izrael je 12 bodova dao Švicarskoj, a Poljska San Marinu! 12 bodova San Marina ide Francuskoj, a Albanija je 12 bodova dala Švicarskoj. Malitinih 12 bodova ide Albaniji. Estonija je 12 bodova dala Švicarskoj. Makedonija je 12 bodova dala Srbiji, a Azerbejdžan je 12 bodova dao Rusiji. Norveška je 12 bodova dala Malti. Španjolska je 12 bodova dala Francuskoj. 12 bodova Austrije otišlo je Islandu.

23.53 Završilo je glasanje!

23.21 Kladionice najveće šanse za pobjedu daju Talijanima, slijede Francuska, Malta, Finska i Ukrajina. Još uvijek traje glasanje, može se glasati SMS-om, pozivom i aplikacijom

22.13 Voditelji su najavili nastup Afrojacka.

Krenulo je glasanje

23.02 Završen je natjecateljski dio večeri. Počinje glasanje!

22.59 Rođena je u Bologni. Senhit je izvođačica koja kombinira svoje afričke korijene s talijanskim stilom i europskim elektro-popom. Senhit je započela karijeru u kazalištu. Pop princeza predstavljala je San Marino 2011. godine s pjesmom “Stand By”, a trebala je nastupiti i drugi put s pjesmom “Freaky” – prije nego što je natjecanje otkazano zbog koronavirusa

22.55 Michael Chiza, poznatiji kao Tusse, švedski je pjevač s kongoanskim korijenima koji je prvu priliku dobio u showu “Švedska ima talent”. Godine 2019. osvojio je švedski “Idol”

22.51 Italija je ostvarila direktan prolazak u finale jer daje najveći financijski doprinos Europskoj radiodifuzijskoj uniji (EBU) koja organizira Eurosong. Italija je jedna od sedam zemalja koje su sudjelovale na prvom održanom Eurosongu 1956. godine. Jedna su od najzanimljivijih zemalja obzirom da su toliko puta odustajali od ovog natjecanja bez nekog konkretnog razloga, a ostvarili su jako dobre rezultate kroz svoju Eurosong povijest i najčešće bili u TOP 10

If you didn't know you needed stomping Italian glam-rock in your life…well you certainly do now. #Eurovision #OpenUp #Italy pic.twitter.com/M76Btzme9z — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

22.45 U finale se izravno plasirao predstavnik zemlje domaćina Jeangu, što je ove godine Nizozemska

22.41 Andreas Haukeland, poznatiji kao TIX, jedan je od najpopularnijih norveških umjetnika. Svoju je zemlju predstavio s pjesmom “Fallen Angel”

22.37 Domaće ime u Azerbejdžanu, Efendi je poznata po uspjehu u popularnim TV emisijama poput “Yeni ulduz”, “Böyük Səhnə” i “The Voice of Azerbaijan”. Godine 2017. godine Efendi se natjecala na The Silk Way Star, međunarodnom pjevačkom natjecanju koje se emitiralo u Kazahstanu, prije nego što je uspješno predstavila Azerbajdžan na Glasu Nur-Sultana, drugom kazahstanskom natjecanju

22.34 Prema kladionicama francuska pjevačica Barbara Pravi koju zovu modernom Edith Piaf jedna od favorita za pobjedu. Barbara se rodila i odrasla u Parizu, a zapravo joj je prezime Piévic. Umjetničko ime Pravi izabrala je u čast svojem djedu iz Srbije

Osebujan nastup Litve, energičan nastup Ukrajine cijelu dvoranu digao na noge

22.29 Go_A su elektro-folklorna skupina iz Ukrajine koja se specijalizirala za moderno prepričavanje tradicionalnih ukrajinskih priča koje su već prolazile kroz mnoge generacije od usta do usta. Pjesmu su izveli na svom jeziku

22.25 Pop-rock sastav The Roop iz Litve poznat je po osebujnim nastupima i plesnim pokretima. U grupi su nastupili pjevač Vaidotas Valiukevičius, bubnjar Robertas Baranauskas i gitarist Mantas Banišauskas.

22.20 Zbog svog prepoznatljivog glasa i stila, Victoria je trenutno jedna od najperspektivnijih novih umjetnica u Bugarskoj. Pjesma “Growing Up Is Getting Old” (Odrastanje je starenje) govori o putovanju do samousavršavanja kroz povratak korijenima i mjestima na kojima se osjećate sigurno

Bulgaria's @victoriageorge_, with a lovely song about the sands of time. Do you know what else never gets old? #Eurovision pic.twitter.com/XHmuwlQGOX — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

22.14 U Blind Channelu nastupaju Joel Hokka, Niko Vilhelm, Joonas Porko , Olli Matela , Tommi Lalli i nedavni dodatak grupi – Aleksi Kaunisvesi. Smatra se da njihov bend čini savršen broj članova za pozornicu Eurosonga

22.10 Predstavnik Njemačke Jendrik Sigwart je bio jako uzbuđen zbog nastupa na Eurosongu, nastupio je s pjesmom ‘I don’t feel hate’. Pjesmu je posvetio hejterima koji ga kritiziraju zbog načina odjevanja

Believe us when we say, this is not the only middle finger in the show tonight. #Eurovision #OpenUp #Germany pic.twitter.com/MMx8NmY6x6 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Španjolska nastupila s najvećim rekvizitom natjecanja, predstavnica Moldavije pokazala svoje vokalne sposobnosti

22.06 Pjevačica, plesačica i pijanistica, Natalia je oduvijek uživala u glazbenom natjecanju, što dokazuje i broj nagrada u njezinom ormariću s trofejima. Priznanja uključuju osvajanje glavne nagrade na prestižnom Međunarodnom festivalu umjetnosti “Slavianski Bazaar” u Bjelorusiji, kao i počasna titula “emeritus umjetnika'” Moldavije 2008. godine

22.02 Za Španjolsku nastupio je Blas Canto s pjesmom ‘Voy a quedarme’, riječ je o modernoj baladi u kojoj Blas iskazuje svoje vokalne sposobnosti.

21.58 Glazba i obitelj – to su dvije osnovne stvari koje nadahnjuju i motiviraju Daðija Freyra da ispuni svoje ambicije, kao i da ga drže usko povezanim s voljenim Islandom i bliskim zajednicama koje je oduvijek obožavao. U dvorani se vrtila snimka jer je jedan od izvođača Jóhann Sigurður pozitivan na koronavirus

21.54 Gjon Muharremaj od malih nogu posvetio je srce i dušu glazbi. Pjevačeva priča započela je kada je njegova izvedba hita “Can’t Help Falling In Love With You” Elvisa Presleyja njegova djeda ganula do suza. Stoga i umjetničko ime: Gjon’s Tears – Gjonove suze

21.49 Stefania je grčko-nizozemska pjevačica, glumica i youtuberica, koja nastupa od vrlo mlade dobi. Godine 2016. predstavljala je Nizozemsku na dječjem Eurosongu na Malti kao članica djevojačkog benda Kisses. Stefania je trenutno studentica u poznatoj glazbenoj školi Herman Brood Academie. Ima samo 18 godina, a živi u Nizozemskoj.

That was Stefania from Greece with some amazing green screen magic which has never been seen on the #Eurovision stage before! 🤩 #OpenUp #Greece pic.twitter.com/RZvYVfBFAU — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Uraganke rasturile, Velika Britanija zapalila pozornicu

21.45 Deveti je po redu je predstavnik Velike Britanije James Newman. Kakav energičan nastup, zapalio je dvoranu svojom izvedbom.

#Eurovision has given us Epic Sax Man. Now give it up for Magnificent Trumpet Lad James Newman! What a BOP! #OpenUp #UK pic.twitter.com/pUsEE3bY7M — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

21.38 Na pozornicu su stupile predstavnice Srbije s pjesmom ‘Loco Loco’. Grupa “Hurricane” nastala je na Karibima (točnije na otoku Sveti Martin), gdje su se 2017. godine sastale članice Sanja Vučić, Ivana Nikolić i Ksenija Knežević

21.34 Portugal oduševio! Osnovana 2010. godine, grupa The Black Mamba kombinira različite stilove – uključujući blues, soul i funk. Njihov istoimeni prvi album postigao je ogroman uspjeh, rasprodavši se u dućanima i vodeći na portugalskoj iTunes ljestvici

Rusija oduševila, energičan nastup Malte

21.30 Eurovizijska slava nije nepoznata za Destiny. Pobijedila je na juniorskom natjecanju za Maltu 2015. godine s ‘Not My Soul’. Od tada je ambicija malteške pjevačice nastupiti na redovnoj eurovizijskoj pozornici

No one:

Me: Trying to do a TikTok dance challenge 👋👋

#Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/OycSSBLnpJ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

21.26 Predstavnica Rusije Manizha nastupila je s pjesmom “Russian Woman”. Umjetnica rođena u Tadžikistanu ne samo da piše vlastitu glazbu i tekstove, već i snima, režira i montira svoje videozapise, stvara vlastiti vizualni sadržaj.

21.22 Na pozornici je nastupila predstavnica Belgije. Iskoristili su svoje tri minute. Najbolje mjesto osvojili 1986. godine.

21.18 Iako je predstavnica Izraela Alene uspješno otpjevala najvišu notu na u povijesti natjecanja te je cijelu izvedbu začinila i promjenom kostima, mnoge je razbjesnio naziv njezine pjesme “Set Me Free”, što u prijevodu s engleskog znači “oslobodi me”. Prije dva tjedna napunila je 21 godinu.

Cipar otvorio, Albanija zapalila dvoranu

21.14 Nastupa Albanija! Anxhela Peristeri etablirana je albanska pjevačica, kantautorica i manekenka iz grada Korçë na istoku zemlje. Ovo je njen drugi pokušaj da predstavlja svoju naciju na Eurosongu.

21.11 Predstavnica Cipra nastupa na valovima pozitive. Zanimljivo je to što je Elena suvoditeljica ‘Voicea’ na Cipru. Ona u refrenu pjeva kako se zaljubila u vraga, pjesma zapravo govori o djevojci koja voli muškarca “zlog poput samog vraga” i o njihovoj nasilnoj vezi.

Is someone trying to steal the Windmachine Queen title from Carola? 👀#Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/0BpIC4zDOZ — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

21.00 Počelo je! Dvorana izgleda sjajno, a ceremonija je počela obradom pjesme ‘Venus’

STRIKE A POSE! #OpenUp to our Flag Parade!

Who did the best pose of the night? Tell us! #Eurovision pic.twitter.com/oYNIuDblnv — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Ograničena publika od 3500 osoba nalazit će se u koncertnoj dvorani u Rotterdamu kako bi prisustvovala izvedbama, nakon strogog testiranja na covid-19. Unatoč mjerama opreza, nekoliko zaraza prijavljeno je tijekom proba i polufinala. Hrvatska predstavnica Albina ispala je u polufinalu, a danas je na Instagramu pozvala da se glasa za srpske predstavnice Uraganke.

Omiljeni Island neće se moći natjecati uživo u finalu, nakon što je jedan član benda testiran pozitivno na covid-19. Organizacija će umjesto toga prikazati snimku njihove izvedbe, koju svaka zemlja može iskoristiti u izvanrednoj situaciji.

Među drugim zemljama koje se prema kladionicama bore za veliku nagradu je Malta, s dinamičnom plesnom pjesmom “Je me casse”, francuska pjevačica Barbara Pravi sa svojom klasičnom šansonom “Voila”, talijanski glam rock bend Maneskin koji izvode “Zitti E Buoni” i litavski The Roop s retro-pop pjesmom “Discoteque”.

Gleda se i glasa od kuće

Zbog zabrane putovanja, većina fanova izvan Nizozemske natjecanje će morati gledati od kuće. Mnogi se javljaju prijateljima i online zajednicama kako bi proslavili događaj, poznat po svojim kič pop pjesmama i kostimima živopisnih boja.

“Nedostajao nam je nakon Tel Aviva i svi su dvostruko uzbuđeni ove godine da se natjecanje uopće može održati u bilo kakvoj formi”, rekao je švedski fan Eurovizije koji je polufinale gledao online.

Nizozemska je domaćin 65. izdanja događaja, koje privlači publiku od oko 200 milijuna, nakon što je kantautor Duncan Laurence osvojio natjecanje 2019. godine u Tel Avivu s pjesmom “Arcade”. Događaj je 2020. godine otkazan zbog pandemije.

Ovogodišnja izvedba Laurencea otkazana je nakon što je pjevač testiran pozitivno na koronavirus.

Eurovizija je predstavila svoju aplikaciju preko koje fanovi mogu glasovati, ocjenjivati izvedbe i pljeskati kod kuće svojim favoritima što će djelomično određivati glasnoću pljeska tijekom izvedbi uživo.