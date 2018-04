ULTIMATIVNI LJETNI HIT KOJI ĆE SVE RASPLESATI: Ova je pjesma potpuno drugačija od drugih, a već obara ljestvice

Avionas je novi pop-projekt Nevena Kepeskog, jednog od osnivača Psihomodo Popa i autora mega hita Donna koji već godinama ne silazi s radio valova.

Hrvatsku glazbenu scenu ovog će ljeta osvježiti vedra i romantična pjesma Gina, koju izvodi novi bend Avionas u suradnji s legendarnim Robertom Marekovićem, nekadašnjim pjevačem Fantoma i današnjim frontmenom Swingersa.

„Gina je prava pjesma za tople dane, mekana, blago nostalgična, blago romantična i, nadam se, jako slušljiva. Neki dašak vedrine i nježnosti nakon sive i hladne zime“, kaže Neven Kepeski, osnivač Avionasa, te dodaje: „Vjerujem da svatko ima neku svoju Ginu, nekoga tko mu vječito stanuje u srcu.“

„Pjesmi me je prije svega privukao dašak ljeta, mora i nostalgije, te atmosfera u kojoj se miješaju neki stari i neki novi, moderni zvukovi“, kaže Mareković.



Kepeski autor je glazbe i teksta, a aranžman i produkciju potpisuje Duško Mandić.

Godine 2015. Neven Kepeski je lansirao i projekt Anatomija, čiju je prvu pjesmu Apostol otpjevao Davor Gobac.

„Imam raznovrsne glazbene interese, teško je sve to sabiti pod ime jednog banda. Anatomija je zamišljena kao pop noir bend koji se bavi mračnijim egzistencijalnim temama, posebno smrću, dok Avionas predstavljaju moju drugu, vedriju i raspjevaniju stranu“, kaže Kepeski te najavljuje: “Nije isključeno da pokrenem i još koji bend ako me pukne inspiracija. No, ni u jednom od njih neću pjevati, nego ću angažirati pjevače i glazbenike koje volim i poštujem. Također, nije zamišljeno da bilo koji od tih bendova nastupa uživo.“

Svestrani Kepeski

Neven Kepeski je inače poznati urednik, novinar i izdavač. Bio je glavni urednik OK!-a, najnakladnijeg hrvatskog mjesečnika, izvršni urednik Globusa, urednik Nedjeljnog Jutarnjeg lista, autor i scenarist dugovječnog Briljanteena te TV emisije Pljesak, molim iz koje su se kasnije razvili mnogi uspješni televizijski formati gdje se traže nove pjevačke zvijezde. Osim za Psihomodo pop, pisao je pjesme za Tajči i Neki to vole vruće.

„Imam pseću pažnju, sve me zanima“, kaže Kepeski kad ga se pita otkud ta raznovsnost interesa.

Robert Mareković je pjevač, skladatelj, DJ, radijski i televizijski voditelj, novinar i vječni i uporni promicatelj tradicionalnih glazbenih vrijednosti, ponajprije ranog rocka, popa i swinga… U svojoj karijeri ima velike hitove, desetak albuma, stotine radijskih i televizijskih emisija, i više tisuća nastupa uživo.

Pjesmu „Gina“ u izvedbi Avionasa i Roberta Marekovića objavljuje RTL Music.