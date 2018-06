U HRVATSKU USKORO STIŽU VELIKANI SOUNDSYSTEM KULTURE: Objavljen program glavnih pozornica 11. Outlook festivala

Koncert otvorenja održat će se u pulskoj Areni

U tijeku su završne pripreme za 11. izdanje Outlook festivala, događaja koji svake godine ujedinjuje na tisuće fanova soundsystem kulture i bassa te dovodi velikane žanrova koji su se iz te kulture razvili tijekom godina. Outlook počinje koncertom otvorena 5. rujna u pulskom amfiteatru, a traje do 9. rujna.

Uz ranije objavljeni detaljni line-up, sada je otkriven i program na šest najvećih pozornica smještenih na tvrđavi Punta Christo na kojoj će nastupiti više od 300 izvođača. Otvorenje u pulskoj Areni uveličati će Bonobo (live), Wiley, David Rodigan i The Outlook Orchestra.

Na centralnoj pozornici The Clearing nastupit će u četvratk: David Rodigan s ‘Ram Jam’ setom, Iration Steppas, Shy FX i Dynamite MC, Miss Red, Johnny Osbournea i Soul Stereo. U petak nastupaju Stefflon Don, Nadia Rose, MIST, Levelz, plus DJ Hype i The Heatwave, dok će u subotu pozornicu preuzeti velikani drum’n’bassa Andy C, Noisia, Randall i SpectraSoul.. U nedjelju će Clearing zauzeti amsterdamski Appelsap Fresh Music Festival koji će ugostiti Kojey Radicala, Ocean Wisdoma, JHusa, AJ Traceyja, Lady Leshuur, Jaykaea, Dub Phizixa i Strategyja.

The Void pozornica posebno je omiljena među Outlook ekipom zbog odličnog zvuka i svjetlosnog dizajna. Stage će tako preuzeti producentske kuće i labeli kao što su Crucast, Deep Medi, Dispatch Recordings i Symmetry te Digital Mystikz. Što se tiče artista, valja istaknuti ti Malu, Sirraha, Pincha, Hatchu & Youngstu, Loefahu, Commoda, Silkiea, Goth-Trada, Kahna i Truth.

Mungos HI FI pozornica također je jedna od publici omiljenih, a ove godine, prvog dana,na njoj će nasupiti: SubDub sa svojim Sinai Sound Systemom, predstanivici kućže Sramp81 – Loefah, Madam X, Lamont i Pinch. U petak će preuzeti Reggae Roast, Natty Campbell, Mungo’s HiFi, Danny T & Tradesmen, Dub Smuggleri i brojni drugi, dok će u subotu nastupiti Channel One Soundsystem, Jah Shaka i Sinai Sound. Nedjelja donosi nastupe popularnih Iration Steppas, O.B.F, Sammy Dreadlocks, Dubkasm, Maasai Warrior, Shanti D, Charlie P i Sr Wilsona.

The Moat će u petak odjekivati technom uz Marthu, Madam X, DJ Laga Silasa i Snarea, Barely Legala. U subotu slijedi trime uz Onemana, Zeda Biasa, MJ Colea, Trends and Boylana, Grandmixxera, Spookyja i mnoge druge.

Na pozornici The Garden slušat će se drum’n’bass. U četvrtak nastupaju Exit Records, Metalheadz i Star Warz kolektivi te predstavnici skupine kao što su Zed Bias, Fixate, Blocks & Esher, DBridge, Goldie, Randall i Doc Scott. V Recording. Hatcha s prijateljima zauzima The Garden u subotu, a u nedjelju to će učiniti Villen & McLeod, BCee, Calibre, Lenzman, S.P.Y, DRS, Lowqui, Visonboi i MC Tempza.

Beach pozornica obično je tu za zagrijavanje pa će tako publika i ove godine na tom mjestu slušati velikane jazza, hip-hopa, reggaea i RnB-a. Nastupit će, između ostalih, Yazmin Lacey, Poppy Ajudha, Nubya Garcia i Ezra Collective te predstavnici liquid drum’n’bassa Bryan Gee, DJ Marky i Patife. Dub i reggae slijede u petak kad nastupaju Brain Holidays, prvi domaći roots reggae bend. Pozornicu će dijeliti s Johnnyjem Clarkeom i The Dub Asante Bandom, Jamiem Rodiganom i drugima. U nedjelju će Beach preuzeti dubstep ekipa – Egoless, zatim A/T/O/S, Commodo, Sicaria Sound i Silkie.