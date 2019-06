TREBA MALO I ODMORITI OD PLESA: Na ovogodišnjem Seasplashu i ove godine razne zanimljive i intuitivne radionice

Seasplash festival, osim odlične glazbe, nudi i sudjelovanje u različitim zanimljivim radionicama.

U pogon se vraća DJ radionica legendarnog DJ Venoma! Ako ste strastveni zaljubljenik u glazbu ili ste jednostavno znatiželjni po prirodi, radionica DJ-inga sigurno vas neće razočarati. Na radionici ćete usvojiti, ali i sami se okušati u klupskom miksanju na gramofonima i u softveru uz pomoć DJ kontrolera, a tu je i neizostavni turntablism (scratch i beat juggling). Radionica će se održati od 18. do 20. srpnja od 18 do 20 sati. Za upis na radionicu potrebno je poslati prijavu s osobnim podacima na djradionica@pozitivanritam.hr. Točno mjesto održavanja kao i ostali detalji prijavljenim polaznicima bit će poslani na njihove mail adrese po završetku prijava. Radionica je besplatna za sve posjetitelje.

O voditelju radionice… Davor Vrdoljak aka DJ Venom rođen je u Osijeku. Danas živi i radi u Zagrebu, klupski je DJ i turntablist, višestruki prvak Hrvatske te dvostruki DMC finalist svjetskog prvenstva u Londonu. Bavi se miksanjem vinila već dvadeset godina te iza sebe ima velik broj regionalnih i internacionalnih nastupa. Na gramofonima vrti breakbeat, funk i drum’n’bass uz pregršt turntablisma. Više od desetak godina vodi DJ radionicu u Zagrebu i u Puli, gdje mlade polaznike poučava scratch, juggling i beatmatching tehnikama te njihovoj primjeni za nastupe u klubovima i na natjecanjima.

Radionica intuitivnog udaraljkanja

I ove će se godine radionici „intuitivnog udaraljkanja” moći pridružiti svi željni izražavanja i povezivanja svirkom te glasom i pokretom. Na svakom će se terminu moći naučiti ponešto o vještinama slobodnog, ali i odgovornog, muziciranja u skupini, a kasnije, u slobodnoj svirci, ova će vas kreativna glazbena radionica potaknuti na istraživanje vlastitih muzičkih potreba i pomoći će vam da se oslobodite i uživate u trenutku. Prethodno iskustvo nije nužno, a na raspolaganju će biti određeni broj instrumenata. Svirke na prošlogodišnjim radionicama kretale su se u čitavom rasponu od repetitivnog bubnjanja poput šamanskog pa sve do potpuno eksperimentalne, čak i kaotične muzike bez ikakvog ritma i tempa. Radionica će se održavati od 18. do 21. srpnja od 19 do 21 sat, a prijave se vrše na licu mjesta.

O voditelju radionice… Nino Orepić magistar je biologije, školovani glazbenik i raškolovani muzičar koji je kao udaraljkaš sudjelovao i u radu bendova poput Radikal Dub Kolektiv, Naturalna mistika, Šo!Mazgoon, KenKeDenKe, Intubeat… Seasplash festival pohodi od samih njegovih početaka, a kao izvođač posljednji je puta na njemu nastupio s Naturalnom mistikom 2011. godine. Srž njegove vizije i potrebe je u povezivanju i izražavanju intuitivnim (slobodnim, ali odgovornim) glazbenim izrazom.

Dub Yoga

Dub Yoga sastoji se od tjelesnih vježbi, postura ili asana, relaksacije, te vježbi disanja, koncentracije i meditacije, dok će dio radionice biti posvećen i vježbanju u paru te akrobatskoj jogi. Prijave se vrše na licu mjesta, a na nju su dobrodošli svi bez obzira na prethodno znanje. Poželjno je da sudionici ponesu vlastitu prostirku za vježbanje. Planirano vrijeme održavanja Dub Yoge je od 18. – 21. srpnja, od 18:30 do 20:30. Sudjelovanje na radionici je besplatno.

O voditelju radionice… Marko Antunović je kineziolog koji strast prema zdravlju i zabavi usmjerenim tjelesnim aktivnostima dijeli s vježbačima u Zagrebu i bližoj okolici već dugi niz godina.

Radionica video produkcije by DMT

Ako vas zanimaju snimanje i montaža videa, prijava na radionicu video produkcije idealna je prilika da se približite osnovama snimanja i montaže videa, a pritom će vas korak po korak provesti i kroz cjelokupni proces stvaranja videa. Radionica će se održati od 18. do 23. srpnja, a uvjet za njeno pohađanje je posjedovanje vlastitu opremu (video kameru, digitalni fotoaparat, mobitel…). Detaljne informacije polaznici će dobiti putem e-maila po završetku prijava, a iste se vrše klikom na: bit.ly/video-workshop-application. Sudjelovanje je besplatno za sve posjetitelje festivala.

Voditelj radionice: David Tešić – DMT dugogodišnji je dokumentarist Seasplash festivala. Diplomirao je televizijsku produkciju u SAD-u, a posljednjih 11 godina radi kao stalni suradnik za razne produkcije i kompanije u Hrvatskoj i inozemstvu.