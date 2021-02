Top.HR Music Awards otkrio tko su najuspješniji glazbenici u protekloj godini

Najiščekivanija dodjela glazbenih nagrada – Top.HR Music Awards sinoć je otkrila tko su najuspješniji glazbenici u protekloj godini. Struka, ali i publika je s velikim nestrpljenjem od najave ovogodišnje dodjele željela saznati koja su to glazbena imena obilježila proteklu godinu koja je bila sve samo ne obična. Top.HR Music Awards održan je sinoć i to s dvije lokacije – najsuvremenijeg televizijskog studija RTL-a te iz studija u Jadran filmu, ali ove godine na žalost bez publike. Aktualna epidemija koronavirusa dovela je glazbenu scenu u najneobičniju situaciju, kada su svi bili onemogućeni da održavaju koncerte, no unatoč tome, mnogi od njih su tijekom protekle godine stvarali nove pjesme koje će ostati kao svjedok tog vremena.

Sinoćnju dodjelu putem video veze uveličala je trenutno jedna od najpopularnijih svjetskih glazbenica – Dua Lipa koja je osvojila nagradu u kategoriji najprodavaniji strani album odnosno strani izvođač godine.

Dodjelu sinoć nisu propustili niti Dino Merlin, Massimo, Radojka Šverko, Zorica Kondža, Urban, Opća opasnost, Nika Turković, Franka Batelić, Mia Dimšić, Pavel, Marko Kutlić, ansambl Lado, Matija Cvek, dok smo se sinoć prisjetili i velikog Rajka Dujmića i Krunoslava Kiće Slabinca kroz nastupe Marka Tolje i Ivane Kindl.

Top.HR Music Awards glazbena je nagrada u organizaciji Hrvatske diskografske udruge i RTL-a, a predstavlja jedinstveno glazbeno priznanje na domaćoj sceni. Pobjednici u devet kategorija nagrađeni su prema preciznim podacima dobivenim prema radijskom emitiranju HR Top 40, koji uključuju više od 140 radijskih postaja diljem zemlje, prema fizičkoj prodaji te prema podacima o digitalnoj prodaji na glazbenim streaming servisima.

Dodjelu pogledajte u nedjelju na RTL-u

‘Top.HR Music Awards’ statuom Steklarne Rogaška sinoć su ‘okrunjeni sljedeći izvođači:

Pjesma godine “Mali krug velikih ljudi“ (Massimo), muški izvođač godine Marko Kutlić, ženski izvođač godine, drugu godinu zaredom je Franka Batelić, grupa godine Pavel, novi izvođač godine je Nika Turković, najprodavaniji domaći album ”Sretan put” (Mia Dimšić), najprodavaniji inozemni album ”Future Nostalgia” (Dua Lipa), streaming singl godine ”Ne boj se” (Marko Perković Thompson) te streaming izvođač godine Dino Merlin.

Dodjelu nagrada i ove godine su vodili Ana Radišić i Tomislav Jelinčić, dok je doajene hrvatske glazbe u studiju Jadran filma ugostila Edita Misirić Vrkljan. Gledatelji će snimku imati priliku pogledati u nedjelju, 7. veljače, na RTL-u s početkom od 17:15 sati, u posebnom glazbeno-televizijskom showu koji je spojio staro i novo, ali i različite glazbene žanrove. Na kraju su svi izrazili nadu da će uskoro ponovno zapjevati pred svojom vjernom publikom, jer glazba je njihov život.