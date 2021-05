‘TICK-TOCK’ NAGLO SKOČIO NA KLADIONICAMA: Albina briljira u Rotterdamu, a postoji i plan B ako slučajno dobije covid

Hrvatska predstavnica nakon prve probe skočila je za nekoliko mjesta na kladionicama

Albina Grčić u subotu je otputovala u Rotterdam na pripreme za Eurosong, a u nedjelju je odradila prvu probu, nakon čega su uslijedile brojne reakcije, posebno na njezin outfit, koji potpisuje Juraj Zigman.

Danas naša 22-godišnja pjevačica ima drugu probu, a o tijeku priprema i atmosferi uoči nastupa 18. svibnja, šefica delegacije Uršula Tolj progovorila je za Večernji.hr.

“Prva proba je prošla fenomenalno! Jako smo zadovoljni. Imali smo nekih primjedbi koje su sve uvažene i nakon prvog i drugog nastupa, a nakon trećeg smo imali viewing-room iza kojeg je uslijedio sastanak. Generalno smo jako zadovoljni kako će to sve izgledati i kako se Albina i plesači osjećaju i kako su to izveli. Imali smo nekih primjedbi da to sve bude još bolje: korekcije u kadrovima i male izmjene u koreografiji. Sada imamo drugu probu, tri ponavljanja. Od toga se nešto i snima i služit će kao back-up, ako slučajno ne budemo mogli nastupiti”, otkrila je Tolj.

Dodala je da se cijeli tim jučer, uoči nove probe, testirao i da su svi negativni.

“Do ovog trena back up je bio snimljena generalna proba s Dore, a to bi uistinu bila šteta zbog toga što smo ipak nadogradili naš nastup i uveli promjene. Meni se čini, koliko sam uspjela pogledati, većina se odlučila na varijante koje su predstavili na svojim festivalima. Mi nismo napravili neke drastične rezove, ali smo napravili nadogradnju nastupa. Jako smo optimistični. Reakcije su jako dobre, jako pozitivne”, rekla je Uršula za Večernji.

Skok na kladionicama

Nakon što su objavljene snimke s proba, Albina je skočila za nekoliko mjesta na kladionicama te je Hrvatska sada na 18. mjestu, a prema sadašnjim predviđanjima sigurno ulazimo u finale.

“Nisam se uzrujavala ni kad smo bili malo niže, ali mislim da je ovaj trenutak proboja definitivno rezultat naših proba. To znači da su one ostavile dobar dojam. Kladionice na kraju krajeva mogu biti rezultat dogovorenih akcija, tako da uvijek moramo računati na to kada gledamo stanje. Kako mi ništa ne uplaćujemo (smije se), onda možemo taj pomak naprijed možemo smatrati rezultatom našeg rada”, zaključila je Tolj.