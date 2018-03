THE WEEKND OBJAVIO NOVI ALBUM: S novih šest pjesama se vraća korijenima – mračnom R&B-u

Glazbenik je najavio novu glazbu. Vraća se mračnom R&B-u kakav smo imali prilike čuti već na mixtape izdanju House of Balloons.

The Weeknd je danas predstavio novo studijsko izdanje pod naslovom My Dear Melancholy.

Pravim imenom Abel Makkonen Tesfaye, kanadski je glazbenik putem društvenih mreža najavio da mogu očekivati novu glazbu ovog petka, a albumom My Dear Melancholy vraća se korijenima – mračnom R&B-u kakav smo imali prilike čuti već na mixtape izdanju House of Balloons.

Novo izdanje donosi šest novih pjesama, na kojima je Starboy produkcijski surađivao s producentima kao što su Frank Dukes, Guy-Manuel de Homem-Christo (Daft Punk), Skrillex, Mike Will Made-It, a na dvije pjesme pojavljuje se i Gesaffelstein.



Prvi je to album za The Weeknda nakon iznimno uspješnog izdanja Starboy (2016.), i suradnji s čitavom paletom glazbenika, među kojima su Lana Del Rey, Future, French Montana, Gucci Mane, Nav, Lil Uzi Vert, Kendrick Lamar…

My Dear Melancholy – popis pjesama:

Call Out My Name

Try Me

Wasted Times

I Was Never There

Hurt You

Privilege