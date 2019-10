THE CHEMICAL BROTHERS STIŽU U ZAGREB! Konfete, laseri, roboti… Kraljevi elektroničke glazbe najavljuju spektakl koji se pamti

Manchesterski duo The Chemical Brothers konačno stiže u Zagreb! Nestrpljenje publike je na vrhuncu, jer svega je par dana do njihovog velikog koncerta u zagrebačkom Domu sportova

Više od 20 godina The Chemical Brothers iznova definiraju elektroničku glazbu kao i doživljaj iste. Njihovi nastupi uživo evoluirali su od skromnih Londonskih klubova do najvećih svjetskih pozornica, a osnovna ideja ostala je ista: njihov koncert kreira transcendentalni prostor kojem se publika jednostavno prepusti i izgubi u njemu.

Tako se 12. listopada u Domu sportova priprema istinski spektakl. Šleperi kamiona, koje produkcija dovodi, garantiraju spektakularni doživljaj koji će se pamtiti. Konfete, laseri, roboti, s naglaskom na 3D vizuale koji uvode prisutne u svijet Chemical Brothers mašte – sve to donijet će jedan od najboljih partyja koje je Zagreb imao prilike ugostiti.

JESTE LI SPREMNI ZA AUDIO-VIZAULNU BOMBU? Chemical Brothers u subotu dolaze po prvi put zapaliti Zagreb

Aktualni ‘No Geography’ objavljen je ove godine

Osvježeni zvukom, no s notom nostalgije koju neminovno nose uz sebe, Chemical Brothers su tip izvođača kojem publika ostaje vjerna od prvog slušanja. U svojoj tridesetogodišnjoj karijeri objavili su 24 albuma od kojih je devet s novim studijskim snimcima. Aktualni ‘No Geography’ objavljen je ove godine i svježina njegova zvuka najbolji je dokaz koliko su Tom Rowland i Ed Simons pravi gosti u pravo vrijeme za koncertni događaj jeseni.

Dosadašnji albumi grupe The Chemical Brothers su, osim izrazito kreativnog zvuka i umjetničke slojevitosti, donijeli niz hit-pjesama. Mnoge od njih ćemo – u osebujnom live izdanju s pomno pripremljenim vizualima – imati prilike gledati uživo u Domu sportova. S njima ćemo, naglasit će Ed Simmons, dobiti jedinstveno iskustvo kojega valja doživjeti.

Pripremite se za poseban audio-vizualan doživljaj

Zato vam donosimo popis od pet odabranih pjesama koje će vam omogućiti da se na najbolji i najkraći način pripremite za poseban audio-vizualan doživljaj, koji će nam omogućiti višesatni bijeg od svakodnevnih briga i problema.

Prije prepuštanja pjesmama, zabilježite si satnicu za subotnji izlazak: vrata se otvaraju u 19 sati, od 19.30h počinje zagrijavanje uz DJa i dugogodišnjeg CB suradnika, Jamesa Holroyda, a Chemical Brothers preuzimaju pozornicu u 21.30h.

BLOCK ROCKIN’ BEATS

datum izlaska: 24. ožujka 1997.

album: Dig Your Own Hole (1997)

Hipnotički ritam singla donosi najbolji uvid u širinu kreativnosti benda sredinom devedesetih. Doba uspona big beata donijelo je kombinaciju semplova izrazito različitih žanrovskih i izvođačkih odrednica. Uvodni riff na basu pripada Pink Floydima, linija basa preuzeta je od britanskog elektroničkog benda 23 Skidoo, bubnjevi su sempl američkog bubnjara Bernarda Purdieja, a glas pripada američkom reperu Schoolly D-ju. Radi se o drugome singlu s drugoga njihova albuma ‘Dig Your Own Hole’.

HEY BOY HEY GIRL

datum izlaska: 31. svibnja 1999.

album: Surrender (1999)

Dvadeset je godina prošlo od izlaska jednoga od ključnih albuma iz karijere grupe The Chemical Brothers. A za najbolje razumijevanje faze ’Surrender’, najbolje je konzultirati besprijekoran singl zazivajućeg hedonizma. Pjesma ’Hey Boy Hey Girl’ jedno je od najprepoznatljivijih mjesta elektroničke scene u cjelokupnoj povijesti žanra, a njegov video uključuje tako različita mjesta kao što su Natural History Museum ili noćni klub Ministry of Sound u južnome Londonu. Vizual potiče svjesnost o društvenoj i životnoj situaciji svakoga od nas, a pjesma – koja je dospjela na treće mjesto liste singlova na Otoku i uvrštena na 50. mjesto najutjecajnijih pjesama svih vremena prema odabiru magazina NME – i danas predstavlja nezaobilazni klasik klupske zabave.

GALVANIZE

datum izlaska: 22. studenoga 2004.

album: Push the Botton (2005)

Himničnost je najvažnija odlika stvari koja će nam pokazati koliko je značajna veza između elektroničkog zvuka big beata i alternativnog pristupa hip hopu. Upitate li obožavatelja grupe The Chemical Brothers, svakako će vam reći kako suradnja s Q-Tipom pripada popisu najvažnijih pjesama ikada. Snažna i neupitno slojevita, ’Galvanize’ donosi dokaz koliko je uživanje u popularnoj glazbi općeljudska stvar. I to stoga što se, između ostaloga, osnovnom gudačkom dionicom naslanja na sempl chaabi pjesme, koju je napisao marokanski umjetnik Najat Aatabou. Pjesma ’Hey Boy Hey Girl’ je dospjela na treće mjesto britanske liste singlova i našla se na kultnom albumu ’Push the Botton’ iz sredine nultih.

GO

datum izlaska: 4. svibnja 2015.

album: Born In the Echoes (2015)

Sredina je ovoga desetljeća. A The Chemical Brothers su svježi, kao i toliko puta do sada. Singl ‘Go’ istinska je pozivnica za ples i pokazatelj na koji način se mogu povezati elektronika, rock i hip hop. Stvar je ostvarila srebrni status na glazbenom tržištu Velike Britanije, a donosi nekreditirano sudjelovanje Q-Tipa, člana američke alternativne hip hop grupe A Tribe Called Quest. I još! Pjesma ‘Go’ donosi odličan pogled na produkcijske zahvate ispunjene dizalicama, breakovima i ulazima, koji zvuk dua The Chemical Brothers čini toliko jedinstvenim.

EVE OF DESTRUCTION

datum izlaska: 11. lipnja 2019.

album: No Geography (2019)

Da, to je to! To je taj razlog zašto nam The Chemical Brothers u Zagreb dolaze u pravo vrijeme. Jer je njihov zvuk svjež i desetljećima nakon što je snimljen te zato što jednako tako svježe zvuči u pjesmama na novome albumu ‘No Geography’. Vizual koji prati suradnju s norveškom kantautoricom i čudom od glazbenice AURORA-om, doista sa sobom donosi niz poticaja za razmišljanje o današnjem svijetu, rubu destrukcije i dobu kojmu pripadamo. Stvar ‘Eve of Destruction’ aktualni je singl Toma Rowlands i Eda Simonsa, koji su momci izveli na ovogodišnjem Glastonburyju i stvar čiji svijet potiče maštu i misao. Kako onu radosne zabave, tako i onu društvene osviještenosti.