TALIJANSKA SENZACIJA KREĆE NA TURNEJU: Karte za Maneskin planule čim su izašle. Ako ih želite čuti uživo, požurite!

Talijanska grupa Maneksin, koja je odnijela pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu, objavila je turneju koju će održati na proljeće iduće godine. Neki koncerti već su rasprodani, baš kao i nastupi u Rimu i Milanu zakazani za prosinac ove godine.

Od 20. ožujka do 23. travnja nastupit će u Bologni, Napulju, Firenzi, Veroni, Milanu i Bariju, dok će početkom lipnja iduće godine zasvirati na njemačkim glazbenim festivalima Rock am Ring i Rock im Park.

Vijest o turneji objavili su na društvenim mrežama, a brojni fanovi koje su stekli nakon pobjede na Eurosongu poručili su im da što prije dodaju još koncerata.

In summer 2022 we’ll be live at @rockamring and @rockimpark_com. It’s incredible for us to be part of the amazing lineup. Florence and Naples gigs went sold out as well, but don’t worry: new dates out now https://t.co/9frNYOabHp pic.twitter.com/QfOl0Kq0Ci

— ManeskinOfficial (@thisismaneskin) May 26, 2021