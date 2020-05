SWINGERS I E.N.I NOVIM SINGLOM PORUČUJU: ‘Don’t Worry, Be Happy’; Poslali su snažnu poruku Hrvatskoj i Italiji

Hrvatsko-talijanska izvedba uz jednostavno, ali snažnu poruku, kako Hrvatima tako i Talijanima

„Don’t Worry, Be Happy“, svjetski hit Bobbyja McFerrina iz 1988., se na repertoaru zagrebačkih Swingersa i riječke grupe E.N.I. našao prije 15 g., a njegova optimistična nota je danas aktualnija i potrebnija no ikad. Robert Mareković i Swingersi snimili su novu verziju pjesme nazvanu “Don‘t Worry, Be Happy 2020” u hrvatsko-talijanskoj izvedbi, uz jednostavnu ali snažnu poruku, kako Hrvatima tako i Talijanima:

„Ti se pitaš jel’ ovo kraj, nemoj, zapleši, zapjevaj!“

Italija je, nažalost, postala simbolom bitke protiv koronavirusa u Europi. Svi smo gledali šokantne slike iz njihovih bolnica, ali isto tako smo mogli vidjeti njihovo pjevanje i pljeskanje s balkona, što je dokaz jednog neslomljivog južnjačkog duha i mediteranske životne radosti koja je i nama svojstvena.

U Hrvatskoj smo, uz velika iscrpljujuća odricanja, sretnije prošli od naših talijanskih susjeda. Bitka se nastavlja s obje strane Jadranskog mora, ali i nama u Lijepoj našoj, kao i našim susjedima Talijanima, trebaju trenuci predaha, odmora, veselja, sretnih nota i optimizma.

Iz Hrvatske s ljubavlju

Kako su E.N.I. i Swingersi ovu pjesmu prvi put snimili još 2004., a u nemogućnosti da zbog restriktivnih mjera naprave novi spot, Robert Mareković i njegova ekipa posegli su za inovativnim rješenjem, Koristeći video estetiku koja nas je snašla tijekom korone, kućne snimke napravljene mobitelima, Swingersi su pomiješali kadrove “starog” videospota iz 2004. sa svojim aktualnim snimkama, te su na taj način zgodno povezali ove dvije verzije i priče.

„Don’t Worry, be Happy 2020“ donosi humor, toplinu, emociju, i baš zato vjerujemo da ovo nije samo pjesma, nego poruka, koju E.N.I. i Swingersi odašilju ne samo Hrvatima, već i našim stradalim susjedima.

Iz Hrvatske s ljubavlju – forza Italia!