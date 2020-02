SVE ŠTO JE DOBRO: Ljubavna priča u vrijeme kada Europa žrtvuje svoje vrijednosti

Ljubavna priča u vrijeme kada Europa žrtvuje svoje vrijednosti i kada su mnogi podlegli mržnji i nerazumijevanju

Jedna od najvažnijih predstavnica suvremenog europskog teatra umjetnička skupina Needcompany od 29. veljače do 6. ožujka izvodi tri predstave i otvara izložbu kojima predstavlja bogatstvo i raznolikost svoga umjetničkog rada – jedna je predstava primarno glazbena, druga dramska, a treća plesna. Odvija se u sklopu programa Rijeka 2020. – Europska prijestolnica kulture.

Predstava Sve što je dobro nastala je u suradnji, koprodukciji i koprezentaciji: Needcompany i partnera: Rijeka 2020, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Ruhrtriennale – Kultur Ruhr GmbH (DE), Festivala ReimsScènesd’Europe (FR), Concertgebouw (Brugge, BE), La Colline Paris (FR), Zürcher Theater Spektakel (Zürich, CH), Teatra Central de Sevilla (ES), Kaaitheatera Brussel (BE), Toneelhuisa Antwerpen (NL), Malta festivala Poznań (PL), Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH (DE) i NTGent (BE).

Sve što je dobro priča je o gubitku i nadi. Ljubavna priča u vrijeme kada Europa žrtvuje svoje vrijednosti i kada su mnogi podlegli mržnji i nerazumijevanju. Priča o obitelji umjetnika s njihovim svakodnevnim brigama i sveprisutnom smrću koja se nemilosrdno uvlači u intimu njihova doma, ali obuzima i vanjski svijet.

Jan Lauwers je autor teksta, scenograf i redatelj predstave, a Maarten Seghers autor je glazbe. Priča započinje 2014. kada se Jan Lauwers susreće s izraelskim elitnim vojnikom i ratnim veteranom Elikom Nivom koji je nakon teške nesreće i duge rehabilitacije postao profesionalni plesač.

Dvostruka autobiografska pozadina

Tijekom dugih rasprava o vojnim operacijama u kojima je Nivo sudjelovao i o njegovu plesačkom razvoju u sigurnom svijetu živih umjetnosti u Njemačkoj, na briselskom aerodromu Zaventem i na stanici podzemne željeznice Maelbeek eksplodirale su bombe.

Sve što je dobro priča je s dvostrukom autobiografskom pozadinom: Elikov život s jedne strane, a s druge život Jana Lauwersa s Grace Ellen Barkey i njihovom djecom u zloglasnoj briselskoj četvrti Maelbeek.

Sve što je dobro govori i o mladoj djevojci Romy koja je uvjerena da je svijet dobar. Tijekom putovanja kroz Kinu upoznaje vojnika Elika povraćajući u uličici nakon što je popila zmijsku krv. Taj susret mijenja joj život.

