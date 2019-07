SVE JE SPREMNO ZA UZBUDLJIVI FERRAGOSTO JAM FESTIVAL: Ključna imena domaće scene potvrdila su svoj dolazak. A vi?

Ferragosto JAM festival održat će se na Orahovačkom jezeru od 1. do 5. kolovoza

Još je manje od mjesec dana do početka Ferragosto JAM festivala, najvećeg kontinentalnog ljetnog slavlja u misiji promicanja domaće i regionalne glazbene scene. Josipa Lisac, Goran Bare i Majke, Vojko V, Partibrejkers, Edo Maajka, Brkovi, Urban&4 samo su dio liste od 50 imena koja su potvrdila svoj dolazak na Orahovačko jezero, a poznat je i raspored nastupa po danima i pozornicama.

ČETVRTAK, 1. KOLOVOZA

Festival će na glavnoj Addiko Piknik pozornici otvoriti predvodnice cro dance groznice 90ih – Ella, I. Bee i Minea. Tulum će začiniti i nezaobilazni party kralj DJ Kneža sa svojim Dance Hard programom.

PETAK, 2. KOLOVOZA

Drugog dana na glavnu pozornicu penju se neuništivi Goran Bare & Majke, a s bendom dolazi i proslavljeni Edo Maajka. Mistični Kries zapalit će publiku svojim world music izričajem, baš kao i eksperimentiranju sklon sve primjećeniji Porto Morto i sinjski M.O.R.T. koji već uživa izgrađenu publiku. Iz Sarajeva stiže perspektivni hip hop Helem nejse, dok će iz Makarske dašak retro rock zvuka u maniri Đavola donijeti Rezerve. Petak će zaključiti Kneža na Balkan rock pozornici.

SUBOTA, 3. KOLOVOZA

U pogon kreću i ostale festivalske pozornice. Akustična pozornica imena Izštekani Stage u popodnevnim satima ugostit će kantautore MAR i Domagoja Šimeka te bendove Ischariotzcky i JeboTon Ansambl. Na Addiko Piknik Stageu vladat će veličanstvena Josipa Lisac, žilavi rockeri Partibrejkers, poetičan Urban&4 te najtraženiji čovjek regije Vojko V. Plejadi velikih imena pridružit će se i istaknuti predstavnici alternativne scene – punkeri FNC Diverzant i One Step Away te dva rock trojca, Them Moose Rush i Sfumato. Pozornica s DJ nastupima, tzv. #DobroJutro Stage priprema party do jutarnjih sati u postavi Oliver, Fullstep Phil, VRH, Goran Kolak i MILEA. Na Tihom Stageu kanale za slušalice slagat će Mario, Furtee & Spica i Kneža.

NEDJELJA, 4. KOLOVOZA

Posljednjeg dana na Izštekanom Stageu zasvirat će Mr.Lee i IvaneSky poznatiji kao Mrle i Ivanka Mazurkijević, ekscentrični kantautor Ognjen Čudnoređe, svježa nada kantautorske scene Aklea Neon, a očekuje se i jedno iznenađenje. Na glavnu pozornicu kročit će nezaobilazni Ferragosto residenti Krankšvester, osebujni Brkovi, povratnički tandem Nered i Stoka, tvorci alter-pop evergreena Letu Štuke i tajanstveni pop dvojac Nipplepeople. Stiže i punk rock bend Mikija iz Six Packa, Čovek bez sluha, kao i novi rap rockeri Detmeć te Porinom nagrađeni folk rockeri Ogenj. Party nedjelju na #DobroJutro Stageu spremaju Mladen Tomic, Teo Harouda, Mile Hund, Mancha i Fixsell, dok na Tihom Stageu ordiniraju Omer, Marko Jozić i Mario. DJ program trajat će do ranih jutarnjih sati i tako se protegnuti na ponedjeljak, 5. kolovoza.

Šesta Secret pozornica i Ferragosto orkestar koji će od petka do nedjelje kružiti oko jezera, nekoliko chill zona u funkciji sa svojim programima te premijerno proširenje festivalskih aktivnosti i u sam grad Orahovicu, čine ovogodišnji Ferragosto najbogatijim dosad.

Ferragosto JAM 12 – video lineup

Ulaznice

Pretprodaja festivalskih ulaznica po cijeni od 150 kn za sve dane festivala odvija se putem Entrio sustava i na prodajnim mjestima na lokacijama: Odvija se na lokacijama – Zagreb: Dirty Old Shop, Osijek: Exit, Orahovica: Plavac, Rijeka: Dallas Music Shop, Virovitica: Štedna, Koprivnica: Pixel, Đakovo: Fontana, Požega: Tom Klub, Split: Lumer shop, Entrio outlets –> entrio.hr/outlets

U ponudi putem Entrio sustava su i jednodnevne ulaznice po cijeni od 100 kn. Festivalski paketi u izuzetno ograničem broju mogu se potražiti putem formulara na službenoj stranici festivala.

Od svojih početaka Ferragosto JAM usmjeren je na rock, punk, hip hop i srodne žanrove regionalne alternativne i mainstream scene. Akustične svirke tijekom dana, roštiljanje, kupanje i sportske aktivnosti te večernji nastupi raznovrsnih glazbenih imena na nekoliko pozornica prometnuli su Ferragosto u jakog i jedinstvenog igrača na mapi mnogobrojnih festivala u regiji. Ferragosto JAM organizira Dostava Zvuka.

