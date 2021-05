‘ONA ŠTUJE VRAGA!’ Nju su toliko razapeli uoči Eurosonga, a upravo je oduševila svojim ‘paklenim’ nastupom

Naša Albina nastupa 10. po redu, a sve novosti iz prve polufinalne večeri izbora za najbolju pjesmu Europe pratite uživo na Net.hr-u

Litva je otvorila prvu polufinalnu večer ovogodišnjega Eurosonga

Rusija je pokazala nešto sasvim drugačije – igraju na nešto totalno neobično

Australija je nastupila ‘na daljinu’ – zbog pandemije nisu uspjeli doći u Rotterdam

21:45 Grčka pjevačica u Rotterdamu predstavlja Cipar s pjesmom koja je već tjednima predmet rasprava. Naime, “El Diablo” neodoljivo podsjeća na hit Rite Ore “Anywhere”. Elena je jedna od favoritkinja ovogodišnjeg Eurosonga, a kladionice joj predviđaju peto mjesto u ukupnom poretku – iako su je prozvali da “štuje vraga”.

So basically Elena fell in love with the devil and…well, we'll let her tell the story. 😈 #Eurovision #CYP 🇨🇾 pic.twitter.com/JfKz6HUNUp — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

21:39 Irkinja, koju upravo gledamo, je u prošlosti surađivala s velikim imenima, poput producenta Maxa Martina i američke pjevačice Katy Perry. Također je trebala nastupiti prošle godine kada je Eurosong otkazan. Njena vesela pjesma “Maps” solidno stoji na kladionicama, oko 24. mjesta.

21:30 Makedonac Vasil pokušat će izboriti finale emotivnom baladom “Here I Stand”. U intervjuima uoči Eurosonga rekao je kako će biti glas LGBTQ+ osoba s Balkana. Ipak, kladionice mu nisu naklonjene i među posljednjim je kandidatima.

21:26 Montaigne i ostatak njena tima zbog pandemije nisu otputovali u Rotterdam na Eurosong te se Australija natječe od kuće, koristeći svoj live-on-tape nastup. Za razliku od prethodnih godina kada je Australija rasturala na kladionicama, pjevačici upečatljivog izgleda ne predviđaju ulazak u finale.

Yes Australia are in #Eurovision, get over it. pic.twitter.com/lMSQqom7m4 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

21:24 Šveđanin Tusse je izbjeglica koji je rođen u Kongu 2002. godine. Domovinu je napustio bježeći od rata, a u Švedsku je došao s 13 godina. Također je LGBTQ+ aktivist koji odbija stavljati etikete na svoju seksualnost. Kladionice mu predviđaju plasman oko 12. mjesta.

21:20 Ruskinja Manizha (29) podigla je prašinu među konzervativcima u svojoj domovini pjesmom o pravima žena. Aktivistkinja je za prava LGBTQ+ zajednice i izbjeglica, a dobro kotira na kladionicama i predviđa joj se prolazak u finale.

21:15 Slovenka Ana (37) je također trebala nastupati prošle godine na izboru za pjesmu Europe, a pokušat će se plasirati u finale s baladom “Amen”. Kladionice joj baš nisu naklonjene i predviđaju joj 36. mjesto od ukupno 39 kandidata. Ana je upravo odradila najteži dio. Odlična je bila, primijetio je i Duško.

Our reaction when #Eurovision 2021 was confirmed: pic.twitter.com/LmnGEJpNtz — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

21:08 Neka natjecateljski dio Eurosonga počne! Već gledamo prvu razglednicu za Litvu. Na pozornicu je izašao The Roop s pjesmom Discoteque. Pop/rock bend iz Vilniusa trebao je nastupati prošle godine s pjesmom “On Fire”. Pobijedili su na nacionalnom izboru s novom pjesmom “Discoteque”. Kladionice im predviđaju ulazak u finale i plasman oko devetog mjesta.

Can confirm it definitely is okay to dance alone. Or with your friends if wearing yellow suits. #Eurovision 🇱🇹 pic.twitter.com/iNvMsDYgkH — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

21:05 Kakvo je to otvorenje bilo! Nakon početnog spota, na velebnu pozornicu izašli su voditelji i otvorili program. Ništa manje od šljokica nismo ni očekivali od outfita prelijepih voditeljica! A ni pirotehnika nije podbacila…

Meet our hosts! 👋 Edsilia, Chantal, Jan, and Nikkie! pic.twitter.com/bJX5undnk9 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

21:00 Počeo je Eurosong 2021.! Naš voditelj Duško Ćurlić najavio je svečano otvorenje iz Rotterdama.

HRT i ove godine tradicionalno prenosi sve tri večeri najvećega svjetskog televizijskoga glazbenog natjecanja – natjecanja za pjesmu Eurovizije! Prijenos prve polufinalne večeri slijedi danas u 21 sat na Prvom programu HTV-a i Drugom programu Hrvatskoga radija. Prijenos uživo pratite i na mrežnoj stranici Net.hr-a

Nakon otkazanog Eurosonga 2020., zbog pandemijskih okolnosti, nizozemski organizatori odlučili su potvrditi Rotterdam kao domaćina ovogodišnjeg Eurosonga, na pozornici i u dvorani koja je bila predviđena i prethodne godine.

Redoslijed zemalja koje nastupaju danas

Natjecanje se održava u Ahoy Areni, a u trodnevnom zabavnom programu gledatelje će voditi glumica i voditeljica Chantal Janzen, pjevačica i voditeljica Edsilia Rombley, pjevač, voditelj i nizozemski komentator Eurosonga Jan Smit te beauty blogerica i YouTube zvijezda Nikkie de Jager.

Na ovogodišnjem Eurosongu natjecat će se 39 zemalja, a u večerašnjoj polufinalnoj večeri nastupaju sljedeće zemlje, i to ovim redom: