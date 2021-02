STRUKAR OPLEO PO NINI KRALJIĆ: ‘Pokisla mimoza s groznom pjesmom ponijela se drsko i pokvareno. Ego je za*ebana stvar…’

Poznati PR-ovac, koji je predvidio Albininu pobjedu na Dori, detaljno se osvrnuo na sinoćnju Doru i ukratko – nije imao mnogo riječi pohvale (osim za pobjednicu)

Dora 2021. je iza nas, ali dojmovi se još uvijek ne smiruju. Hrvatska je odlučila da će nas u svibnju u Nizozemskoj predstavljati Splićanka Albina Grčić (22) s pjesmom “Tick-Tock”, u kojoj mnogi vide potencijal za dobar plasman na Eurosongu.

Najveća gubitnica, iako je završila na drugome mjestu, ispala je Lipovljanka Nina Kraljić (28), koja je burno reagirala nakon proglašenja rezultata i na društvenim mrežama sipala žuč jer nije pobijedila. Pobjednici nije ni čestitala, a svojim je teorijama zavjere podigla prašinu na društvenim mrežama.

Njezin potez prokomentirao je poznati PR stručnjak Vedran Strukar, koji se estradom bavi više od 25 godina. On je u razgovoru za Index izašao s vrlo oštrim riječima na račun drugoplasirane izvođačice na Dori. Podsjećamo, upravo je on posljednjih dana najavljivao pobjedu Albine Grčić na Facebooku.

Predviđa spektakl na Eurosongu

“Kolokvijalno rečeno, vidjelo (čulo) se to iz aviona čim su objavili prve isječke pjesama, a što sam vrlo jasno javno istaknuo nekoliko dana prije Dore. Mlada Splićanka imala je najkompletniju priču – modernu pjesmu, sjajan tim i dobru priču. A sve to potrebno je za pobjedu, jedno bez drugoga naprosto ne ide”, kazao je Strukar.

“Džabe vam i dobra pjesma ako u te tri minute nastupa ne možete poslati moćnu poruku, iskočiti, a pogotovo ako pripreme nisu adekvatno odrađene. Puno je tu više posla uoči samog nastupa, pripreme su ključne, a ljudi koji nisu iz našeg posla ne mogu to ni zamisliti ni razumjeti. Čestitam Albini i cijelom njezinom sjajnom kreativnom timu na zasluženoj pobjedi”, poručio je.

Strukar čvrsto vjeruje da je Albinin tim iz kreativne radionice Branimira Mihaljevića itekako svjestan kakav je težak posao tek sada pred njima. Instinkt mu, kako kaže, govori da će u Rotterdamu i stajling i koreografija biti spektakularni.

“Neće oni sebi dopustiti tamo polovična rješenja i trule kompromise. Uostalom, kada pogledate siromašne nastupe većine izvođača s ovogodišnje Dore koji kao da su došli na Prvi pljesak, aktualna pobjednica Albina djelovala je već kao da je na Eurosongu”, nastavio je PR-ovac hvaliti ovogodišnju pobjednicu.

Ninu Kraljić je pozvao na red

Naravno da nije propustio prokomentirati i Ninu Kraljić te njezinu izvedbu pjesme “Rijeka”, ali ni njezinu neprofesionalnu reakciju na poraz, o kojoj se već naveliko piše i na Twitteru. Korisnici ove društvene mreže Ninu su čak usporedili s Donaldom Trumpom.

“Djevojka doista lijepo pjeva, talentirana je za glazbu i to joj doista nitko ne može osporiti. I to je to, neka pjeva u Glazbenom zavodu ili po alternativnim klubovima kao i do sada. Nema ona nikakve veze s estradom i cijelom industrijom. Nije to shvatila ni 2016. godine, a bome ni sada”, kazao je Strukar.

“Za status zvijezde i pobjednice potrebna je karizma, pjesma za širu publiku, priča, energija, poruka koju šalješ, a ne držanje poput pokisle mimoze s groznom pjesmom koju nitko ne može ni zapamtiti, a kamoli reproducirati”, dodao je u istome tonu.

“Ovo što sam sinoć vidio ne da nije kolegijalno, nego je drsko i pokvareno s njezine strane. To je sve sportska utakmica i trebala je čestitati pobjednici. Svi su oni tamo željeli pobijediti, ali niste od ostalih čuli da svoj poraz opravdavaju teorijama urote. Ego je za*ebana stvar, a pogotovo kod ljudi koji nisu sebe pogledali u ogledalo i shvatili da su robovi vlastitih frustracija”, nastavio je.

“I ja želim igrati tenis kao moj susjed Borna Ćorić, volim taj sport, ali ne pada mi na pamet sebe zamišljati na US Openu. Žao mi je Nine Kraljić, rekao bih po komentarima da je sinoć doživjela živčani slom, ali dobila je što je zaslužila – jedno veliko otrježnjenje”, utvrdio je PR-ovac bez dlake na jeziku.

Popljuvao je i HRT-ov koncept

Strukar je za Index priznao i da mu je, osim Albine, sinoćnji favorit bio i klapa Cambi s pjesmom “Zaljubljen”. Toj skladbi poznati PR-ovac predviđa dugo trajanje i često emitiranje. Jedino mu je žao što su dečki imali “tako loše režiran nastup u prijenosu”.

HRT-ov koncept s čak četiri voditeljice mnogima je bio trn u oku te su na Twitteru komentirali kako je to bilo “bespotrebno bacanje novca”. Sličnoga je mišljenja i sam Vedran Strukar, koji ne skriva kako je ta odluka nacionalne televizije jako loše realizirana.

“Evidentno je tu radio nečiji ego, no mislim da su si na HRT-u s takvom odlukom pucali u nogu. Umjesto da imamo adekvatne voditeljice u punom sjaju, od legendi HRT-a, Barbare i Daniele, napravili su loše epizodiste”, izjavio je PR-ovac.

“Loš je to bio scenarij, jako loš. Umjesto raskoši kvalitetnog kadra, dobili smo skrivenu prezentaciju bogatog bankara koji je uživao gledajući svoju ljubimicu u seksi haljini, čak i u epizodnoj (lošoj) ulozi”, dodao je u svom stilu.

Recept za uspjeh na Eurosongu

Što sada treba napraviti hrvatski tim na Eurosongu za dobar plasman u Rotterdamu? “Skupiti barem 50.000 eura. Jeftinije od toga neće proći”, ispalio je Strukar za Index.

“Najbolje im mogu savjetovati da ostanu vjerni svojoj dosadašnjoj priči i da se ne zanose lovačkim pričama o zakulisnom lobiranju među delegacijama na Eurosongu. Neka ulože svu koncentraciju, vrijeme i novac u društvene mreže i medije… Sada im jedino preostaje da imaju dobru, upečatljivu priču i jasno je svima ispričaju”, zaključio je.