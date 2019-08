ŠOK NA SVJETSKOJ OPERNOJ SCENI: Devet žena optužuje Placida Dominga za seksualno zlostavljanje

Osam pjevačica i jedna plesačica optužile su Placida Dominga za seksualno zlostavljanje koje je počelo još krajem osamdesetih, a koje je koristio kako bi ih ucjenjivao u napretku njihove karijere u operi

Osam pjevačica i jedna plesačica optužile su jednog od najpoznatijih svjetskih opernih pjevača, Placida Dominga za seksualno zlostavljanje. Neke od njih je kaznio otkazivanjem nastupa i profesionalnom degradacijom onih koje su odbile na takav način s njime surađivati. Navodno je njegovo razvratno ponašanje javna tajna u opernim krugovima, a oženjeni tenor španjolskog podrijetla koji je nastupio više od 4000 puta diljem svijeta, svoju je mračnu stranu pokazivao još kasnih osamdesetih godina, piše Associated Press.

Jedna od žena koje ga optužuju navela je kako je Domingo zavukao ruku pod njenu suknju, dok su još tri druge pjevačice bile prisiljene izmjenjivati s njim poljupce na različitim mjestima. “Poslovni ručak nije čudan. Čudno je da vam netko drži ruku za vrijeme poslovnog ručka – ili je čudno staviti ruku na vaše koljeno. Uvijek vas je dodirivao i na neki način ljubio”, rekla je jedna od zlostavljanih žena.

Pored devet žena koje su ga optužile, barem ih je još šest reklo medijima kako im je bilo nelagodno u društvu s njim, zbog njegovih sugestivnih zahtjeva. Još je tridesetak pjevača, plesača, glazbenika iz orkestra, članova osoblja u backstageu, učitelja pjevanja i administratora, navodno je svjedočilo pjevačevom neprimjerenom ponašanju i podvođenju mlađih žena.

Negirao optužbe

Domingo se priopćenjem izjasnio kako nije kriv te navode neimenovanih pojedinaca nazvao duboko zabrinjavajućima i netočnima.

“Ipak, bolno je čuti kako sam možda nekoga uznemirio ili natjerao da se osjeća nelagodno – bez obzira na to koliko je to davno bilo i usprkos mojim najboljim namjerama. Vjerovao sam da su sve moje interakcije i odnosi uvijek bili dobrodošli i sporazumni. Ljudi koji me poznaju ili koji su radili sa mnom znaju da nisam netko tko bi namjerno nekoga povrijedio, uvrijedio ili osramotio. Međutim, shvaćam da su pravila i standardi po kojima se mi danas trebamo mjeriti vrlo različiti nego što su bili u prošlosti. Blagoslovljen sam i privilegiran što imam više od 50 godina karijere u operi i držat ću se najviših standarda”, rekao je Domingo.

Sve pod krinkom savjeta

Sve žene u slučaju iznijele su slične obrasce Domingovog ponašanja, uključujući pozivanje u njegovu kuću noću, iskazivanje zanimanja za njihovu karijeru, poticanje na intimna druženja u njegovu apartmanu, hotelskoj sobi ili na ručkovima, pod krinkom pružanja stručnih savjeta. Velik dio njih smatra kako im je karijera bila bitno narušena nakon što su odbili Domingove “stručne savjete”. Neke su rekle kako nikad nisu dobile obećane uloge, a nekoliko njih, nakon prelaska u druge kompanije, nikad više nije bilo angažirano za rad s njim.

Dvije žene su potvrdile kako su se prepustile Domingovim strastima bojeći se za svoje karijere, jer nisu znale kako odbiti najmoćnijeg čovjeka u svijetu opere. Jedna od njih je rekla kako se s njime dvaput seksala, a on joj je jednom prilikom ostavio 10 dolara, rekavši: “Ne želim da se osjećate poput prostitutke, ali isto tako ne želim da morate platiti parkiranje.”

Sve žene, osim mezzosopranistice Patricije Wulf, odlučile su biti anonimne, jer se bolje posljedica, javnog poniženja, pa čak i novog zlostavljanja. Čak i one Domingove suradnice koje ga ne optužuju govore kako “postoji usmena tradicija upozoravanja žena na Placida Dominga”, a najčešći savjet je bio: “Izbjegavajte interakciju s njim po svaku cijenu. I definitivno nemojte biti same s njim.”