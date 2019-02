ŠKORO PORUČIO SVIMA KOJI GA PROZIVAJU ZBOG PJEVANJA O DOMOVINI: ‘Ako je Bono Vox irski nacionalist, OK, ja sam hrvatski!’

Škoro nema problem s tim da ga se naziva hrvatskim nacionalistom

Glazbenik Miroslav Škoro gostovao je u Pressingu N1 televizije pri čemu je rekao da nema problem s time da ga se naziva hrvatskim nacionalistom. Naime, na pitanje novinarke Sandre Križanec je li dobio etiketu nacionalista, budući da u dosta pjesama pjeva o domovini, rekao je da s tim nema problema.

“Ako je Bono Vox irski nacionalist, OK, ja sam hrvatski, nemam ja s time problema. U mojoj državi u kojoj je moj narod većinski imam pravo isticati to što imam. Čini mi se da živimo u vrijeme dok glasna manjina terorizira tihu većinu. I neka me zovu kako hoće, dapače”, rekla je Škoro.

Nije u svađi s Thompsonom

Odgovorio je također i na pitanje je li u svađi s Markom Perkovićem Thompsonom. Kaže da bi volio da Thompson sam kaže svoj stav, ali on ne misli da su posvađani.

“Mediji pišu svašta, to je njihovo pravo. Kum sam njegovom prvom sinu, kontakt je na razini koliko dopuštaju obveze, ali naravno da mediji vole to napuhivati preko svih mogućih mjera. Najbolje bi bilo pozvati njega da kaže svoj stav ili da dođemo zajedno, što bi mi bilo drago, ovdje se radi o odnosu dvoje ljudi koji imaju uspone i padove, ali nema nikakve svađe i nismo se nikada svađali. Možda ne razmišljamo isto o nekim stvarima, ali svađa je nešto čemu ja nisam sklon, a nije ni on”, tvrdi.