ROKOV ‘SAN’ JE PLAGIJAT? Gledatelji ogorčeni, tvrde da je Jacques pokrao ove dvije pjesme. Poslušajte pa prosudite

Društvene mreže gore od bijesnih komentara ljudi koji su uvjereni da u Izrael idemo s jeftinom kopijom

Mladi Roko Blažević pobjednik je Dore 2019. i svojom pjesmom The Dream predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Izraelu. No, kako bi ovakvo natjecanje moglo proći bez kontroverzija?! Već jutro nakon spektakla u Opatiji, našega pobjednika optužuju da ima plagijat.

Osim što je već na prvi pogled nemoguće ne vidjeti sličnost Rokova nastupa s nastupom Azerbajdžanca na Eurosongu 2008. (i on je imao bijela krila na leđima)…

…sada se na društvenim mrežama bruji o tome da je i pjesma The Dream plagijat britanskog kantautora Benjamina Clementinea, Winston Churchill’s Boy. “Preskočite do 1:40 i poslušajte do kraja pa presudite sami”, upute su jednog komentatora na Facebooku. Što reći, učinite tako i prosudite sami.

Još je jedna u igri

No, neki od malo starijih gledatelja natjecanja za najbolju pjesmu Europe u Rokovoj pjesmi prepoznali su još jednu skladbu koju su Europljani već čuli na Euroviziji. Riječ je o pjesmi Fantasiaa, kojom je Ami Aspelund 1983. na Eurosongu predstavljala Finsku.

Onda, što vi mislite?