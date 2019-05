ROKO RAZVALIO PRVU PROBU U IZRAELU: ‘Novinari su oduševljeni, spontano su ustali i zapljeskali uz ovacije’

Plesačima Endiju Schrotteru i Diegu Siqueireu, koji su u scenskoj ulozi anđela, ovo je prvi eurovizijski nastup

Hrvatski ”Dream team”, nakon što je kao posljednja delegacija, sletio 6. svibnja u kasnim večernjim satima u Tel Aviv, već je sljedeće jutro bio u Expo centru, na grandioznoj eurovizijskoj pozornici u Paviljonu 2. Roko je održao svoju prvu eurovizijsku probu, koja je oduševila i eurovizijske novinare.

Službena eurovizijska web stranica eurovision.tv prikazala je isječak s probe, na kojoj je vidljivo kako je Rokov nastup obojan u ”zlatno”, te da je dodatno plesačko pojačanje u funkciji Rokovih anđela čuvara.

Šefica hrvatske Delegacije Elizabeth Homsi zadovoljna je odrađenom prvom probom.

Novinari su pljeskali uz ovacije

”Prva proba pokazala je da Hrvatska ima jaku i razrađenu koncepciju nastupa. Upravo ono čemu smo težili i u mjesec i pol dana pripremali s produkcijom Eurosonga ne bi li do 16.5. ostvarili finalno izrežirani nastup koji prati dramaturgiju poruke pjesme ‘The Dream’. Roko i plesači odradili su odličan posao, osvijestili prostor u kojem se nalaze i definirali nove momente na sceni koje će fiksirati već za drugu probu koja nam je na rasporedu u subotu u 10 sati”, rekla je Homsi.

Novinari koji su pratili probu uživo u Press centru spontano su ustali i zapljeskali uz ovacije.

”To ne radimo često, znajte, tako da Hrvatska – ovo vam je veliki kompliment za Roka!” u svojoj video recenziji istaknuo je Euroxx, koji Rokov glas smatraju najboljim vokalom na ovogodišnjem Izboru za pjesmu Eurovizije, te predviđaju ulaz u finale.

Anđeoski glas

”Iako nisam obožavatelj anđela i slične tematike, ovaj nastup mi se sviđa, jer ima priču i ima smisla.”, izvijestio je ESCunited.

”Svojim glasom činiš ovaj svijet boljim mjestom”, istaknula je u intervjuu s Rokom novinarka ESC Bubblea.

Roko ističe kako treme nema, no uzbuđenje prvim nastupom na eurovizijskoj pozornici bilo je opravdano prvom probom.

”Obzirom da mi anđeli simbolično ‘vraćaju’ krila na eurovizijskoj pozornici, to se logično i smisleno nadovezuje i kao krunidba mog prvog eurovizijskog nastupa… Hoće li nam se nastup ‘pozlatiti’ – ne znamo, no u to vjerujemo kao Delegacija”, rekao je Roko.

Na pitanje novinara kako mu je pjevati u ležećem položaju, naš 19-godišnji predstavnik se našalio ”Čini mi se da u tom položaju zvučim i bolje.”

Mistični plesači

Prva eurovizijska proba otkrila je i autora pjesme Jacqusa Houdeka u funkciji back – vokala.

”Tko ne bi poželio pjevača poput Jacquesa u ulozi back-vokala? Bila je to moja velika želja i čast mi je što je Jacques pristao. Uostalom, svojom neponovljivom izvedbom pjesme ‘My friend’ prije samo dvije godine, po glasovima 200 milijuna gledatelja ušao je u Top 10, tako da je ovo i strateški važno… Iako je skriven od kamera, njegov glas i ta mistika – dodat će posebnu vrijednost cjelokupnom nastupu”, rekao je.

Mistike oko plesača Endija Schrottera i Diega Siqueire nema, jer su u scenskoj ulozi anđela. Obojici je ovo također prvi eurovizijski nastup.

”Najčešće pitanje koje nam se danas postavljalo – a to je ‘osjećaj nakon prve eurovizijske probe’… kakvu god scenu zamišljali, ovo je scena iznad scene.. glazba, svjetlo, atmosfera, ljudi, sve je spektakularno… Zapravo, sama činjenica da smo ovdje – jest ostvareni san”, izjavili su.

Jacques Houdek kao prateći vokal

Roko je predstavio pjesmu ”The Dream” na pressici nakon prve probe, a publici je osim odgovora na pitanja medija, s kojima nikoga nije ostavio ravnodušnim, zapjevao najprije Michaela Bubblea, a kraj pressice zaokružio s izvedbom pjesme ”My friend” Jacquesa Houdeka što je publika pozdravila pljeskom na nogama.

”Iako mi je ovo drugi eurovizijski nastup, nije isto. Ovo je potpuno novo iskustvo – jer sam u ulozi back vokala. Iako oni možda nemaju tremu, čini se da ju ja imam i u njihovo ime. Jako sam ponosan nakon prve probe! Vjerujemo da idemo u finale!”, našalio se Jacques.

”Najvažnije je voljeti i biti voljen. Osjećati ljubav. To je poruka naše pjesme”, zaključio je 19-godišnji predstavnik Hrvatske na ovogodišnjem Izboru za pjesmu Eurovizije.

U četiri dana, 35 zemalja održalo je svoje prve probe, koje Hrvatska nastavlja već u subotu, a Roko nastupa premijerno na eurovizijskoj pozornici 16. svibnja u prijenosu uživo iz Tel Aviva na HTV 1 u 21 sat.