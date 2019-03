REZERVIRAJTE PRODUŽENI VIKEND I ISKUSITE INDIREKT: ‘Jeste li spremni za još jedan izlet u nepoznato?’

Ukoliko još niste iskusili Indirekt doživljaj, onaj gdje su umjetnici i posjetitelji jedno, odmah rezervirajte svoj produženi vikend od 6. do 8. lipnja i provedite ga u kreativnoj oazi hedonizma i umjetnosti, dok hladite stopala u moru najzapadnijeg rta Hrvatske.

Sedmu godinu zaredom…

Indirekt music&art festival prva je stanica bogate ljetne festivalske sezone, a pred vaše uši i oči dovodi najatraktivnija domaća i regionalna imena glazbene i art scene već sedmi put zaredom. Ove godine nastavlja osvjetljavati put nezavisnim umjetnicima poput simbola mu, najstarijeg svjetionika na Jadranu, s kojega puca pogled na borove šumice idiličnog kampa Veli Jože. Da, tamo se sve to događa. I događalo se jer se više od 150 europskih i domaćih bendova, 60-ak likovnih umjetnika i književnika predstavilo na Indirektovim pozornicama. Novi talenti dolaze ovoga lipnja, a među raznovrsnim domaćim i inozemnim imenima, svako će uho i oko pronaći nešto za sebe.

Atraktivan line up

Line up je sastavljen kao jelovnik u ekskluzivnom restoranu, a u prvom se slijedu poslužuje 5 izvođača iz 5 država, Slovenije, Mađarske, Srbije, Hrvatske i Austrije. Možda mnoge od njih ne poznajete, no vrlo skoro bi mogli naći svoje mjesto među najdražima. Tako to obično biva na Indirektu. Krenimo redom s bendovima iz Slovenije i Mađarske na čijem čelu su žene.

Slovenski dinamični projekt s punk stavom i pop prizvukom, KOALA VOICE, instantno osvajaju svojim indie-punk disco popom kojim godinama stječu fanove od Liverpoola do Moskve, preko Zagreba pa sve do Tallina. Album prvijenac dobio je odlične kritike, popratio ga je “Wolkenfabrik” kojeg je producirao Danton Supple (Coldplay, Ian Brown, Patti Smith, Morrissey…), a na Indirekt stižu nošeni galopom novog albuma „Woo Horsie“ iz 2018.

Neki od uzora benda mogu se pratiti od najranijih post-punk bendova (Wire, Gang of Four, The Fall i Pixies) pa sve do recentnijih bendova poput Dream Wife i Bernays Propagande. Nastupi na INmusic-u, EXIT-u, MENT-u, Eurosonic-u kao i uloga predgrupe legendarnim Pixiesima svakako potvrđuju da je nastup uživo, najveći adut ovog benda!

Slovenski dinamični projekt s punk stavom i pop prizvukom, KOALA VOICE, instantno osvajaju svojim indie-punk disco popom kojim godinama stječu fanove od Liverpoola do Moskve, preko Zagreba pa sve do Tallina. Album prvijenac dobio je odlične kritike, popratio ga je “Wolkenfabrik” kojeg je producirao Danton Supple (Coldplay, Ian Brown, Patti Smith, Morrissey…), a na Indirekt stižu nošeni galopom novog albuma „Woo Horsie“ iz 2018.

Neki od uzora benda mogu se pratiti od najranijih post-punk bendova (Wire, Gang of Four, The Fall i Pixies) pa sve do recentnijih bendova poput Dream Wife i Bernays Propagande. Nastupi na INmusic-u, EXIT-u, MENT-u, Eurosonic-u kao i uloga predgrupe legendarnim Pixiesima svakako potvrđuju da je nastup uživo, najveći adut ovog benda!

Budimpešta nema more, ali zato bend SKEEMERS svojom glazbom reflektira ultimativnu beach&surf vibru. Stoga je sasvim logičan potez ovu mađarsku petorku dovesti na more. Iza sebe imaju album „Venice Period“ iz 2018. koji je bendu donio izuzetno pozitivne kritike, a njihova se glazba može čuti i u TV reklamama.Trenutno marljivo rade na materijalu za novi EP koji planiraju izdati ove godine – što će reći da bi se veliki dio novih stvari mogao premijerno čuti upravo u Umagu. Zato, ponesite dasku za surfanje i zajašite uz Indirekt valove odlične glazbe.

Jedan je srpski bend ostao posebno zapažen na prošlogodišnjem izdanju beogradske inačice Indirekta, pa je došlo vrijeme da se isti dovede u toplije krajeve. U šumi Veli Jože sudarit će se srpski novi val, Afrika i Istok, a saharski i bliskoistočni blues uz eklektični funk, odnosno kombinacija koju ne možete čuti nigdje drugdje. A kako to zvuči kada dodate šum valova i žamor cvrčaka u borovim krošnjama, doživjet ćete na koncertu IGRALOM-a.

Ovaj trio izuzetnih instrumentalista iz Niša istražuje eksperimentalne glazbene krajeve kroz album prvijenac „Pogrešna Poznanstva“ (2015.) te drugim albumom „Sunovrat“(2018.). O kvaliteti benda dovoljno govori činjenica da su album snimili uz pomoć producenta Chrisa Eckmana. Njihova poezija dolazi iz duše, a u vrtlogu stihova sigurno ćete se pronaći.

Ako slučajno postane prevruće, tu je domaći PORTO MORTO – bend kojeg od samog početka nazivaju pravim osvježenjem na glazbenoj sceni. Svojim specifičnim glazbeno-vizualnim izrazom zaobilaze žanrovske podjele. Istoimeni album prvijenac iz 2016. godine naišao je na odlične kritike publike i struke, te je na mnogim listama pronašao mjesto među najboljim albumima godine.

Doajen glazbenog novinarstva, Dubravko Jagatić, za njih kaže: Ovaj album velik je u svjetskim okvirima, jer nudi nov i svjež pristup glazbi neopterećen standardnim zakonitostima popularne glazbe. Bez sumnje jedan od najboljih ovogodišnjih albuma objavljenih u Hrvatskoj. Dečki su ovoga tjedna objavili novi album „Portofon“, koji će izvesti uživo na festivalu koji već sedmu godinu zaredom osvježava vaše uši i playliste.

Iz Austrije stiže trio TENTS koji sa sobom donosi dašak post punka, ali nipošto staromodnog. Oštri, topli, melodični, melankolični, sarkastični, to su Tents! EP “Under My Wings” priuštio im je mnoštvo simpatija i status obećavajućih mladih nada, a prošle godine izdali su album prvijenac “Stars On The GPS Sky”.

Ovaj vam trio u pastelnim tonovima obavijenoj pjesmi „Sabbatical“ – u kojoj su osamdesete više parodija nego referenca – uz ekipu Indirekta poručuje „Move Your Asses!“ i rasplešite ih u Umagu, od 6.-8. lipnja na još jednom izdanju najboljeg malog festivala u Hrvatskoj!.

Interesantna je činjenica da će mađarski skeemers biti predgrupa za Sugar Candy Mountain (SAD) u Budimpešti, a u Zagreb Amerikanci stižu 12. travnja u klub Klub. na zagrijavanje za Indirekt Festival, gdje će im podršku pružiti domaći surf rockeri Pseća Plaža. Organizatori poručuju da će se na toj Indirekt večeri u Zagrebu moći nabaviti i povoljniji festivalski paketi koji uključuju smještaj i prijevoz do festivala, koji je kao i svake godine – BESPLATAN.

Za više informacija, zapratite Indirekt Festival OVDJE, do sljedećeg slijeda na ovogodišnjem meniju!