RASPAO SE JEDAN OD NAJUZBUDLJIVIJIH HRVATSKIH BENDOVA, FANOVI U ŠOKU: ‘Hvala vam na predivnoj glazbi’

Bend djeluje od sredine devedesetih, te su tijekom karijere dulje od 30 godina surađivali s brojnim svjetskim glazbenicima

Sisačka surf-rock grupa na svojoj je Facebook stranici objavila vijest o svom prestanku s radom.

“Dragi svi,

S našom novom pjesmom Last Summer Song htjeli bismo se pozdraviti i reći da je naše uzbudljivo putovanje s The Bambi Molesters završilo.

Svim dragim prijateljima i r’n’r braći i sestrama s kojima smo se zabavljali sve ove godine želimo reći jedno veliko HVALA i doviđenja u nekom malom klubu.

Dečkima iz grupe The Strange želimo puno uspješnih koncerata.

Dinko, Lada, Hrvoje

❤️ la pa-pa”

Bend djeluje od sredine devedesetih, te su tijekom karijere dulje od 30 godina surađivali s brojnim svjetskim glazbenicima, od R.E.M.-a do Walkaboutsa, a njihova je glazba bila više puta završila kao soundtrack, najpoznatiji primjer čega je poznata serija ‘Breaking bad’.

Bend je posljednji album izdao još 2010., a u međuvremenu sve više surađuje s Chrisom Eckmanom iz američkog benda The Walkabouts, s kojim su i započeli i novi glazbeni projekt – The Strange, čija pjesma ‘Last summer song‘ upravo i najavljuje kraj grupe.

Fanovi ožalošćeni

Najava kraja rezultirala je velikim razočaranjem, pa čak i tugom obožavatelja. “Point of No Return?? Hvala na divnoj energiji i bogatoj ostavštini”, napisala je tako Vedrana Jeric-Milos, dok je Hrvoje Čemo rekao “Hvala vam na predivnoj glazbi. Nemojte da oproštajni koncert bude u klubu premalom da ugosti sve ljude koji bi željeli doći”.

Ni broni inozemni fanovi nisu ostali hlladni. Leonardo Soares napisao je “will never forget the day i was watching breaking bad and bambi molesters songs comes up and i said: “Hey I know this song…. HEY THAT’S BAMBI MOLESTERS!!!!!”, Bo Bennet je dodao “The world’s best rock instrumental band- and a surf music legend! You will be missed!”, a Cathy Forrest “Thank you for making my music life rich”.