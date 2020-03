PRVI ZAGREBAČKI KLUPSKI PROJEKT NA POZORNICI KAZALIŠTA: Britanski Vibe specijalni gosti Kerempuha

Kroz glazbenu retrospektivu provest će nas britanski bend Vibe sačinjen od vrhunskih glazbenika, MC-ija i pjevača

Bilo je to doba kada su flyer i plakat bili jedino sredstvo promocije, a word of mouth jedini način komunikacije koji se ubrzano širio zagrebačkom urbanom scenom.

Bilo je to doba bez Facebooka i Instagrama, te vrijeme kada su izlasci srijedom bili jači od izlazaka vikendom. Danas je nezamislivo srijedom u Zagrebu pronaći dupkom pun klupski podij. Bilo je to neko drugo vrijeme kada je prostor za 2000 ljudi, svake srijede, bio premali za sve one željne nezaboravnih izlazaka.

Vrijeme radnje je 2003. godina i rođenje zagrebačke klupske institucije, RNB Confusion-a.

Od tada se puno toga promijenilo s jednom konstantom u zagrebačkom klupskom životu, a to je da RNB Confusion živi punim plućima već 17 godina te puni plesne podije kao i na početku svoje priče.

Generacije su se izmjenjivale, klupski podiji se mijenjali, koncepti prilagođavali vremenu, a DJ-i pratili nove glazbene trendove rnb i hip hop scene. Uvijek ispred vremena, RNB Confusion je zagrebačku publiku među prvima uveo u koncept “pop up partyija” izvan poznatih klupskih podija, te tako predstavio koncept budućnosti zagrebačkog clubbinga.

Do tada bilo je nezamislivo partyijati na krovu Muzeja Suvremene Umjetnosti ili najljepšem zagrebačkom parku Maksimir.

I nakon 17 godina, RNB Confusion pomiče granice clubbinga i spaja nespojivo.

17. rođendan

Tako će u petak 10. travnja, RNB Confusion kao prvi klupski projekt, premijerno zakoračiti na daske pozornice kazališta kako bi proslavio svoj 17. rođendan.

U jednom od naših najboljih kazališta bogate kulturne povijesti “Kerempuh”, RNB Confusion će proslaviti 17. rođendan sa “time travel” koncertnom izvedbom i predstavom kroz koju će svi posjetitelji glazbeno proputovati kroz vrijeme perioda 2003-2020.

Od klupskih hitova koji su vladali plesnim podijima RNB Confusion-a na samim počecima, pa sve do danas biti ćemo svjedoci kako se glazba sa RNB Confusionom mijenjala kroz vrijeme.

Kroz glazbenu retrospektivu provest će nas britanski bend Vibe sačinjen od vrhunskih glazbenika, MC-ija i pjevača. Najbolji opis što ćete moći doživjeti 10. travnja u Kerempuhu na 17. rođendanu RNB Confusiona stoji u opisu ovog londonskog benda “A unique live experience, mixing your favorite songs in ways you’ve never imagined”.

Da će ovo uistinu biti jedinstveni doživljaj pobrinut će se i DJ pioniri RNB Confusiona, Dj Oli Dobolli i Dj Zrna sa posebnim gostima koji su obilježili povijest RNB Confusiona.

Early bird ulaznice za premijeru RNB Confusiona u Kerempuhu po cijeni od 100kn za parter, tj. 120kn za balkon možete pronaći u prodaji na blagajni Kerempuha, online na stranicama Kerempuha.