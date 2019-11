PRVA IMENA 13. FERRAGOSTO JAMA: Stižu Overflow, Repetitor, Jonathan, Svemirko i ABOP

Overflow je prvi hrvatski bend čije je spotove emitirao MTV International; pozornicu su dijelili s mnogim stranim veličinama kao što su Pixies i Beatsteaks, a turneje svirali s New Bombs Turks, Nomeansno i drugima

Bez ijednog objavljenog izvođača, nedavno rasprodan kontigent Early Bird ulaznica označio je fantastičan start nadolazećeg izdanja festivala Ferragosto JAM najavljenog za iduće ljeto, od 5. do 9. kolovoza. Uz novu cijenu ulaznica, konačno je otkriven i prvi val imena. Svoj dolazak na Orahovačko jezero potvrdili su Overflow, Repetitor, Jonathan, Svemirko i ABOP. Nakon prošlogodišnjeg rekorda po broju izvođača, novo izdanje puca na čak oko 70 imena čime će Ferragosto zadržati titulu najvećeg festivala u zemlji koji pozornost daje promociji isključivo domaćih izvođača te podupire razvoj raznolike glazbene scene regije.

PROGRAM 12. FERRAGOSTO JAMA: Na bogatom popisu izvođača našli se i Josipa Lisac, Urban&4 i Krankšvester

Na Ferragosto stižu veliki povratnici, koprivničko-varaždinski punk rockeri Overflow. Šest godina od diskografske stanke, nedavno su objavili trilogiju snažnih i zrelih singlova/videospotova “From My Lips”, “Dim” i “Words”. Već s drugim albumom davne 1993. otisnuli su se na prvu ozbiljniju europsku turneju, a u godinama koje su uslijedile toliko su svirali van Hrvatske i snimali za međunarodne diskografske kuće da su ostvarili konkretan tržišni uspjeh, a kritika ih je s pravom prozvala ambasadorima naše kulture.

Overflow je prvi hrvatski bend čije je spotove emitirao MTV International; pozornicu su dijelili s mnogim stranim veličinama kao što su Pixies i Beatsteaks, a turneje svirali s New Bombs Turks, Nomeansno i drugima. Iduće godine proslavit će 30 godina karijere, a uz izlazak novog albuma pred njima je izuzetno aktivna 2020.

Beogradska garage rock mašina Repetitor jedan je od najuzbudljivijih live bendova u Europi. Na uvijek žestokim nastupima eksplozivne trojke nerijetko se u zanosu pomiču ograde, pa se i sam frontmen Boris Vlastelica u euforičnim, iskrenim momentima rado baca u publiku. Uz čvrstu podršku basistice Ana-Marije Cupin i bubnjarke Milene Milutinović hipnotiziraju svojom prodornom, sirovom energijom, a reakcije publike toliko su snažne da se njihovi nastupi zaista smatraju katarzičnima.

Aktivni već gotovo 15 godina, dosad su izdali tri albuma, svirali po čitavoj Europi, Rusiji i Kini. Od posebnijih momenata u karijeri svakako se ističe i da su ih svjetske zvijezde Arcade Fire pozvale da s njima sviraju dio turneje, a u najbizarnije lokacije na kojima su nastupali pripada Okružni zatvor u Beogradu gdje su svirali za osuđenike zatvorenog odjeljenja.

Riječki bend Jonathan zvuči i izgleda svjetski još od pojave instant hita “Maggie” iz 2013. Alternativno i punk pozadinsko glazbeno iskustvo članova te kolektivna otvorenost novim stvarima doprinijeli su stvaranju svježeg zvuka za tadašnje poimanje domaćeg indie rocka. Melankolični i poletni, lepršavi i sarkastični, pogodili su u nišu, pa im se ubrzo zaredao niz rasprodanih koncerata, sjajne kritike za prvijenac i posljednji, dupli album te nominacija za Porin.

Nakon što su svirali ispred Editorsa u Zagrebu, bili su pozvani da im se pridruže kao predgrupa na dijelu europske turneje. Osim što im je glazba korištena u najuspješnijoj domaćoj seriji “Novine” i u plesnim predstavama, iza njih je izuzetno uspješna godina okrunjena američkom turnejom u gradovima New Yorku, Atlanti, Memphisu, Chicagu i drugima te nastupom na najvećoj svjetskoj showcase konferenciji i festivalu SXSW-u u Austinu.

Svemirko je projekt samozatajnog đakovačkog glazbenika Marka Vukovića, a za nastupe uživo dolazi u formi punog benda. Njegov neopterećen pristup, često iz potpune improvizacije i fascinacije synth popom i generalno glazbom 80-ih, rezultira sofisticiranim ljubavnim pjesmama uronjenih u lo-fi estetiku.

Debitantski album “Vanilija” istaknuo se ne samo po retro izričaju i ambijentalnom zvuku gitare, već i striktnoj odluci o pjevanju na materinjem jeziku što je za alternativan, indie bend dočekano iznenađujućim odobravanjem. Proteklih par godina stalno na cesti, Svemirko su svirali u apsolutno svakom kutku regije, gradeći tako već zavidnu brojku fanova. Plesna, pitka glazba, s tekstovima usmjerenim na osobne preokupacije i životne situacije, toliko je zarazna da hype za Svemirkom ne jenjava ni godinu i pol od posljednjeg izdanja, drugog albuma “Tunguzija”.

Intrigantnu grupu ABOP čine vrhunski i dokazani glazbenici – bubnjari Ivan Levačić (ELEVEN, Kries, Chui) i Ivan Vodopijec (Elemental), basist Erol Zejnilović (Elemental, Kries), Ivan Božanić (Pips, Chips & Videoclips) na digitalnim sintisajzerima i Bogumil Kulaga na analognim i digitalnim sintisajzerima.

Snažno oslanjanje na mantrično odsvirane repeticije bubnjeva, uz sampleove i melodijske linije inspirirane acid houseom i technom, čine njihovu viziju live electronice jedinstvenom na domaćoj sceni. Iščekivani prvi LP album “△” (aka Delta) izlazi već ovog tjedna, a prije nastupa na Ferragostu u Zagrebu sredinom siječnja pripremaju ekstatičan audiovizualni spektakl.

Ferragosto JAM 13 održat će se na Orahovačkom jezeru od 5. do 9. kolovoza 2020. U ponudi su festivalske ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 100 kuna za sve dane festivala. Po toj cijeni mogu se nabaviti online putem Entrio sustava ili na njihovim prodajnim mjestima do 12. siječnja ili do isteka kontigenta.

Ferragosto JAM organizira Dostava Zvuka.