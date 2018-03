Promocija albuma Promjene Gorana Rukavine održat će se u četvrtak, 28. studenog s početkom u 20 sati u klubu Grič. Goran Rukavina poznati je hrvatski jazz glazbenik koji je surađivao s brojnim velikim imenima hrvatske i europske glazbe. Album Promjene njegov je autorski iskorak u drugačiji, komercijalniji pop zvuk.

Goran Rukavina glazbenik je kojeg na glazbenoj sceni ne treba posebno predstavljati: vrsni glazbenik s diplomom Akademije za glazbu i primijenjenu umjetnost u Grazu (kontrabas i bas gitara) svirao je sa čitavim nizom glazbenih sastava i glazbenika (Elvis Stanić Group, Satellite, Tamara Obrovac, Branimir Gazdik Friendly, Zdenka Kovačiček Quartet, HGM Jazz Orchestra Zagreb, Big Band RTV Slovenia, VIP Jazz Festival Big Band Zagreb, Lasse Lindrgen Big band, Big Band Dalmatia, Big Band Bjelovar, Slovenian Philharmonic Orchestra, RTV Slovenia Symphony Orchestra, Edin Karamazov Quartet, Oliver Dragojević, Novi Fosili, Jasna Zlokić, Nina Badrić, Marko Tolja…) i nastupao diljem svijeta.

Promjene su njegov prvi autorski album kojim se, u izdanju zagrebačkog Aquarius Recordsa, predstavlja širokoj publici.

Promjene su, kako im ime govori, nastale iz želje da Rukavina pokaže svu širinu svojeg glazbenog talenta, ali i raznolikih interesa. Od onih strogo jazzerskih i blueserskih, do prijemčivih pop melodija namijenjenih široj publici.

‘Smatram da je pop mnogo više od lakih melodija’, pojašnjava Rukavina.

A Promjene? ‘Promjene su stigle, htio ili ne. Vidio sam ih, ćutio i prepoznao’, pojašnjava Rukavina koji za sebe kaže da je glazbenik otkako zna za sebe – oduvijek čuje uglazbljene riječi.

Prva je na albumu nastala pjesma Zaplešimo u raj, davno prije ikakve ideje o zaokruženom albumu.

‘Prvi dio pjesme nastao je u vlaku između Graza i Klagenfurta u vrijeme studiranja. Radovao me koncert sa HGM big bandom. Tekst nije bio dovoljan da održi tadašnju ljubavnu vezu. Drugi dio pjesme, nastao je po narudžbi. Upoznao sam tada danas poznatu glumicu. Doživio sam potrebitost atmosfere u pjesmi, dobila je oblik i sadržaj. Otpjevala ju je sa mnom Sabrina, djevojka sa Dore. Predivno pjeva. A u raj sam zaplesao sa svojom suprugom – 2011. godine’, pojašnjava mladi glazbenik.

Goran Rukavina sam će ponosno reći da veći dio karijere surađuje s drugima. No prošle godine je shvatio da mu to više nije dovoljno. ‘Božić 2012. Počinjem pisati i skladati. Promjene se događaju svaki dan. Ne borim se protiv njih. Onoliko spreman prihvaćam svoj novi status: (Ne)afirmirani glazbenik, sretno oženjen muškarac i otac, sanjar neostvarenih tuđih snova, most izneđu harmonije i ritma kojeg svi sve manje trebaju. A znam da mogu. U vremenu između siječnja i ožujka napisao sam preko 30 pjesama’.