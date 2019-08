POZNAT JE I DRUGI VAL IMENA POSLJEDNJEG OUTLOOK FESTIVALA: Mala s Outlook Orchestrom stiže u Arenu, a stižu i Kabaka Pyramid, Flava D i DJ Zinc

Outlook festival objavio je nova imena koja stižu na koncert otvorenja i na štinjansku tvrđavu koja već 12. godinu zaredom služi kao dom ljubitelja soundsystem kulture.

Na koncert otvorenja u Arenu stiže pionir UK britanske glazbene scene s početka stoljeća Mala u pratnji The Outlook Orchestra, iz Kingstona stiže revolucionarni pjevač – Kabaka Pyramid, heroina bassa – Flava D, glazbenik koji kroči jednako house i jungle žanrom već 20 godina – DJ Zinc, te bristolski duo My Nu Leng.

Ulaznice po najpovoljnijoj cijeni početak festivala u Areni po cijeni od 270 kuna, mogu se naći u Entrio sistemima.

Artisti na tvrđavi

Mnoge je razveselila vijest da se na Punta Christo vraćaju Kahn and Neek, dvojac koji nevjerojatno dobro spaja dub i grime. Na velikom finalu festivala sudjeluju i Oneman, Flowdan, Kasra, Foreign Concept te vodeći japanski dubstep producent Goth Trad.

Drum’n’bass će žestoko predstavljati DLR, Halogenix, Akcept i Dabs. Stižu i legenda garagea Sticky, predstavnici dancehalla The Heatwave, te junglea Kenny Ken. Jetsss, P Jam, Neffa T, Treble Clef, Sukh Knight, Oblig i J Beatz rasplesat će ljubitelje grimea, a kao i uvijek tu su prvaci duba i reggaea King Alpha, Macky Banton, Lamont, Mefjus, Sammy Virji, Nymfo, Mina i Zero T.

Liana, Logan, Mr K, Opus, Ramsez, Sepia, Shyun, Tash LC, Mind of a Dragon, Siskiyou, SKS, Subtle FM, System Roots i Ternion Sound također će uveličati oproštaj od tvrđave Punta Christo.

Doznali smo i postave čak deset party brodova: SUBTLE FM, SUB:MISSION, VANDAL RECORDS, GENTLEMAN’S DUB CLUB, NAVY CUT, HOT WUK, SYSTEM, FLEXOUT AUDIO, SWAMP 81 ’10 YEARS’ and WHEEL & DEAL ’10 YEARS.

Svi artisti 12. Outlook festivala

CHASE & STATUS (RTRN II JUNGLE DJ SET) – BUGZY MALONE – CALIBRE – DJ ZINC – FLAVA D – GHETTS – GOLDIE (LIVE) – HOLY GOOF – KABAKA PYRAMID – MALA – MY NU LENG – SISTER NANCY & LEGAL SHOT SOUND

24HR GARAGE GIRLS – AITCH – ALIX PEREZ – AMOSS – AMY BECKER – ANT TC1 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE – BARELY LEGAL – BCEE – BIG ZUU – BROCKIE & DET – CHANNEL ONE – CHEF – CHILDREN OF ZEUS – CHIMPO – CHUNKY – COMMODO – D DOUBLE E – DABS – DBRIDGE – DECOY & SEAPA (MC GRINDAH) – DEVILMAN – DIGITAL – DJ RAP – DLR – EGOLESS – ELIZA – EMERALD – ENEI – EVA LAZARUS – FLOHIO – FLOWDAN – FOREIGN CONCEPT – FOX – GOTH-TRAD – GROOVERIDER – HALOGENIX – HATCHA – HEADHUNTER – HOLLIE COOK – HYBRID MINDS – IRATION STEPPAS – J.SPARROW – JAMMZ – JETSSS – JIMOTHY LACOSTE – JOKER – KAHN + NEEK – KASRA – KENNY KEN – KILLA P – KING ALPHA – LAMONT – LENZMAN – LOEFAH – LTJ BUKEM – MACK – BANTON – MANARA – MATT JAM LAMONT – MC DRS – MC GQ – MEFJUS & MAKSIM MC – MINA – MUNGO’S HI FI – N-TYPE – NYMFO – O.B.F & THE A1 CREW – ONEMAN – PARADOX – PRESIDENT T – QUEST – RANDALL – REDEYES – RUSKO – SAM BINGA – SAMMY VIRJI – SAMWISE – SEANI B – SHY FX – SIR SPYRO – SKEPTICAL – SLIMZEE – SP:MC – STICKY – SUKH KNIGHT – TASH LC – THE BUG – THE HEATWAVE – TOMMY CASH – TRUTH – UNKNOWN T – V.I.V.E.K – VISIONOBI – YOUNGSTA – YT – ZED BIAS – ZERO T

207 – AKCEPT – ANDY H – ARKAIK – ASHANTI SELAH – B.O.C. – BADNESS – BETHBETHBETH – BILLAIN – BLACK BARREL – BOOM BAP DJ’S – BRUZA – CAPS – CATCHING CAIRO – CHAD DUBZ – CHARLI BRIX – CHARLOTTE HAINING – CIMM – COCO BRYCE – CODEBREAKER – COLTCUTS – CRAZY D – CVSS – DAYZERO – DEGO RANKING – DIGITRON – DISTINCT MOTIVE – DJ JAMPAK – DJ RAGGO – DJINN – DOUBLE O – DR. OBI & ANJA G – DUBDIGGERZ – ELISA DO BRASIL – EVA LAZARUS – FD – FIEND – FILIP MOTOVUNSKI – FINWA – FLIRTA D – FORCA – GARDNA – GREY CODE – HARLEIGHBLU – HEADLAND – INDIKA – IRAH – J BEATZ – JAMAKABI – JAY 0117 – JIVES – JOSSY MITSU – KALI FAT DUB – KANNAMAN – KHIVA – KOJAQUE – KOTEI – L U C Y – LEFTLOW – LIANA – LOGAN – LOST – LX ONE – MANTRA – MAYHEM NODB – MC AD – MC BLACKEYE – MC SGT POKES – MC TEMPZA – MIKEY B – MIND OF A DRAGON – MONTY – MR K – NEFFA-T – NONAMEDESCIPLE – OB-SERVER – OBLIG – ONHELL – OPUS – P JAM – PANKA – PART2STYLE – PHILTH – RAMSEZ – ROOTS IN SESSION – SEPIA – SHADOW PEOPLE – SHARKY MAJOR – SHOSH – SHYUN & CRUK – SICARIA SOUND – SINAI SOUND SYSTEM – SISKIYOU – SKAMMA – SKS – SOX – SUBTLE FM – BUER, KRYO & DRED – SUMGII – SUN OF SELAH – SURREAL – SUSTANCE – SYSTEM ROOTS – TERNION SOUND – THE GREYS – TINO – TREBLE CLEF – TRENDS & BOYLAN – TREX – TROPICO DJ’S – VAPOUR – VITAL TECHNIQUES & MC PEAN – WESTY – ZHA

2 GUYS 1 DUB – ACIES – ADAM SIXS – AJAM & RAXX – ALTEX – AMA – AMERICAN GRIME – BASSI BASSI GRADASSI SOUND SYSTEM – BHONGO – BLAZIN – BLOC 2 BLOC – BMC KRU – BOB & LOS PIBES – BODHI – BOGL – BRAIN – BREAKFAKE – BT3K – CACLULON – CHUNKZ – CIVIL DIN – D-LICIOUS – D2 – DANOX – DICK LEE – DIVERGE – DJ 108 – DJ LUSH – DJ SAIYAN – DJ TEZ – DUKU – ELI – EWSKI – GRABADUB – GRAWINKEL – GROUND – GUNDAM – HAINESY – HAZBEN – HIGH ROLLER – HITMAN – HITMAN TIGA – ID – ILLEXXANDRA – JACK DUB – JAH RIDDIM – JAHWY – JAY ROME – JOE KNIGHT – JOE NBO – JOSOSICK – JUGGANAUT – K-ERA – KNEGATIV – LD50 – LFM – LOGAN – LUKAS – LUKE EP – LURID – LUSH – MC KENNA – MC LD – MC RVS – MC STEPPA – MEDIC MC – MELEK – MICOFCOURSE – MOREOFUS – NUMA CREW – ODDITY – OLSKWA – ONE87 – PAPER CHASER – PASCH – PERCEPTION – RAIS – RASTAFAIRY – RAZOR – REZIN – RICH REASON – RMTN – SARKI – SCOPE – SEQUENCE – SHAY_B – SHRIVE – SMIFF – SOUL FRCTION – SOULTRADER – SYNTEK – T-BONE – TALISMAN – TEMPOTWINZ – THEKAWZ – THINK’D – TIATSIM – TOAST – TOMMY T – TONY STARKS – TRU NATURE – VISAGES – VYBES – WAGWAV DJs (WUTA, 40HURTZ & CHEESUS) – ZANDER TOXSIKK – ZELDUH – ZERE