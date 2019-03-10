Pravilnik upotrebi kolačića
Portal Net.hr unaprijedio je politiku privatnosti i korištenja takozvanih cookiesa, u skladu s novom europskom regulativom. Cookiese koristimo kako bismo mogli pružati našu online uslugu, analizirati korištenje sadržaja, nuditi oglašivačka rješenja, kao i za ostale funkcionalnosti koje ne bismo mogli pružati bez cookiesa. Daljnjim korištenjem ovog portala pristajete na korištenje cookiesa. Ovdje možete saznati više o zaštiti privatnosti i postavkama cookiesa
Shvaćam
Freemail Prijavi se

Vijesti

Crna kronika Hrvatska Kultura Novac Svijet Znanost

Sport

Hokej Klub boraca Košarka Na rubu sporta Nogomet OI 2016 Ostali sportovi Rukomet Skijanje Tenis Rezultati.com

Webcafe

Astronet Cura dana Dečko dana Dnevni horoskop Fora dana Forwarduše Komnetar Overkloking Planet X Svaštara Vic dana

Hot

#lijepenase Film Glazba Sexy TV Zvijezde

Magazin

Brak&veze Dom&vrt HotSpots Kuhinja Kvizovi Lijepi naši Ljepota Ljubimci Moda Muffini Putovanja Roditeljstvo Zdravlje Zdravlje i ljepota Životne ispovijesti

Tehnoklik

Gadgeti Mobile Technobiz Vijesti Web & social

Auto

Automoto automoto-sport Bicikli Funmobil Nova vozila Techmobil Vijesti
Sanjarica
Recepti
Webshop
Glazba

SLAVLJE BASSA

POZNAT JE I DRUGI VAL IMENA POSLJEDNJEG OUTLOOK FESTIVALA: Mala s Outlook Orchestrom stiže u Arenu, a stižu i Kabaka Pyramid, Flava D i DJ Zinc

Autor: Hot.hr 20:41 10.03.2019

Outlook festival objavio je nova imena koja stižu na koncert otvorenja i na štinjansku tvrđavu koja već 12. godinu zaredom služi kao dom ljubitelja soundsystem kulture.

Na koncert otvorenja u Arenu stiže pionir UK britanske glazbene scene s početka stoljeća Mala u pratnji The Outlook Orchestra, iz Kingstona stiže revolucionarni pjevač – Kabaka Pyramid, heroina bassa – Flava D, glazbenik koji kroči jednako house i jungle žanrom već 20 godina – DJ Zinc, te bristolski duo My Nu Leng.

Ulaznice po najpovoljnijoj cijeni početak festivala u Areni po cijeni od 270 kuna, mogu se naći u Entrio sistemima.

Artisti na tvrđavi

Mnoge je razveselila vijest da se na Punta Christo vraćaju Kahn and Neek, dvojac koji nevjerojatno dobro spaja dub i grime. Na velikom finalu festivala sudjeluju i Oneman, Flowdan, Kasra, Foreign Concept te vodeći japanski dubstep producent Goth Trad.

Drum’n’bass će žestoko predstavljati DLR, Halogenix, Akcept i Dabs. Stižu i legenda garagea Sticky, predstavnici dancehalla The Heatwave, te junglea Kenny Ken. Jetsss, P Jam, Neffa T, Treble Clef, Sukh Knight, Oblig i J Beatz rasplesat će ljubitelje grimea, a kao i uvijek tu su prvaci duba i reggaea King Alpha, Macky Banton, Lamont, Mefjus, Sammy Virji, Nymfo, Mina i Zero T.

Liana, Logan, Mr K, Opus, Ramsez, Sepia, Shyun, Tash LC, Mind of a Dragon, Siskiyou, SKS, Subtle FM, System Roots i Ternion Sound također će uveličati oproštaj od tvrđave Punta Christo.

Doznali smo i postave čak deset party brodova: SUBTLE FM, SUB:MISSION, VANDAL RECORDS, GENTLEMAN’S DUB CLUB, NAVY CUT, HOT WUK, SYSTEM, FLEXOUT AUDIO, SWAMP 81 ’10 YEARS’ and WHEEL & DEAL ’10 YEARS.

Svi artisti 12. Outlook festivala

CHASE & STATUS (RTRN II JUNGLE DJ SET) – BUGZY MALONE – CALIBRE – DJ ZINC – FLAVA D – GHETTS – GOLDIE (LIVE) – HOLY GOOF – KABAKA PYRAMID – MALA – MY NU LENG – SISTER NANCY & LEGAL SHOT SOUND

24HR GARAGE GIRLS – AITCH – ALIX PEREZ – AMOSS – AMY BECKER – ANT TC1 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE – BARELY LEGAL – BCEE – BIG ZUU – BROCKIE & DET – CHANNEL ONE – CHEF – CHILDREN OF ZEUS – CHIMPO – CHUNKY – COMMODO – D DOUBLE E – DABS – DBRIDGE – DECOY & SEAPA (MC GRINDAH) – DEVILMAN – DIGITAL – DJ RAP – DLR – EGOLESS – ELIZA – EMERALD – ENEI – EVA LAZARUS – FLOHIO – FLOWDAN – FOREIGN CONCEPT – FOX – GOTH-TRAD – GROOVERIDER – HALOGENIX – HATCHA – HEADHUNTER – HOLLIE COOK – HYBRID MINDS – IRATION STEPPAS – J.SPARROW – JAMMZ – JETSSS – JIMOTHY LACOSTE – JOKER – KAHN + NEEK – KASRA – KENNY KEN – KILLA P – KING ALPHA – LAMONT – LENZMAN – LOEFAH – LTJ BUKEM – MACK – BANTON – MANARA – MATT JAM LAMONT – MC DRS – MC GQ – MEFJUS & MAKSIM MC – MINA – MUNGO’S HI FI – N-TYPE – NYMFO – O.B.F & THE A1 CREW – ONEMAN – PARADOX – PRESIDENT T – QUEST – RANDALL – REDEYES – RUSKO – SAM BINGA – SAMMY VIRJI – SAMWISE – SEANI B – SHY FX – SIR SPYRO – SKEPTICAL – SLIMZEE – SP:MC – STICKY – SUKH KNIGHT – TASH LC – THE BUG – THE HEATWAVE – TOMMY CASH – TRUTH – UNKNOWN T – V.I.V.E.K – VISIONOBI – YOUNGSTA – YT – ZED BIAS – ZERO T

207 – AKCEPT – ANDY H – ARKAIK – ASHANTI SELAH – B.O.C. – BADNESS – BETHBETHBETH – BILLAIN – BLACK BARREL – BOOM BAP DJ’S – BRUZA – CAPS – CATCHING CAIRO – CHAD DUBZ – CHARLI BRIX – CHARLOTTE HAINING – CIMM – COCO BRYCE – CODEBREAKER – COLTCUTS – CRAZY D – CVSS – DAYZERO – DEGO RANKING – DIGITRON – DISTINCT MOTIVE – DJ JAMPAK – DJ RAGGO – DJINN – DOUBLE O – DR. OBI & ANJA G – DUBDIGGERZ – ELISA DO BRASIL – EVA LAZARUS – FD – FIEND – FILIP MOTOVUNSKI – FINWA – FLIRTA D – FORCA – GARDNA – GREY CODE – HARLEIGHBLU – HEADLAND – INDIKA – IRAH – J BEATZ – JAMAKABI – JAY 0117 – JIVES – JOSSY MITSU – KALI FAT DUB – KANNAMAN – KHIVA – KOJAQUE – KOTEI – L U C Y – LEFTLOW – LIANA – LOGAN – LOST – LX ONE – MANTRA – MAYHEM NODB – MC AD – MC BLACKEYE – MC SGT POKES – MC TEMPZA – MIKEY B – MIND OF A DRAGON – MONTY – MR K – NEFFA-T – NONAMEDESCIPLE – OB-SERVER – OBLIG – ONHELL – OPUS – P JAM – PANKA – PART2STYLE – PHILTH – RAMSEZ – ROOTS IN SESSION – SEPIA – SHADOW PEOPLE – SHARKY MAJOR – SHOSH – SHYUN & CRUK – SICARIA SOUND – SINAI SOUND SYSTEM – SISKIYOU – SKAMMA – SKS – SOX – SUBTLE FM – BUER, KRYO & DRED – SUMGII – SUN OF SELAH – SURREAL – SUSTANCE – SYSTEM ROOTS – TERNION SOUND – THE GREYS – TINO – TREBLE CLEF – TRENDS & BOYLAN – TREX – TROPICO DJ’S – VAPOUR – VITAL TECHNIQUES & MC PEAN – WESTY – ZHA

2 GUYS 1 DUB – ACIES – ADAM SIXS – AJAM & RAXX – ALTEX – AMA – AMERICAN GRIME – BASSI BASSI GRADASSI SOUND SYSTEM – BHONGO – BLAZIN – BLOC 2 BLOC – BMC KRU – BOB & LOS PIBES – BODHI – BOGL – BRAIN – BREAKFAKE – BT3K – CACLULON – CHUNKZ – CIVIL DIN – D-LICIOUS – D2 – DANOX – DICK LEE – DIVERGE – DJ 108 – DJ LUSH – DJ SAIYAN – DJ TEZ – DUKU – ELI – EWSKI – GRABADUB – GRAWINKEL – GROUND – GUNDAM – HAINESY – HAZBEN – HIGH ROLLER – HITMAN – HITMAN TIGA – ID – ILLEXXANDRA – JACK DUB – JAH RIDDIM – JAHWY – JAY ROME – JOE KNIGHT – JOE NBO – JOSOSICK – JUGGANAUT – K-ERA – KNEGATIV – LD50 – LFM – LOGAN – LUKAS – LUKE EP – LURID – LUSH – MC KENNA – MC LD – MC RVS – MC STEPPA – MEDIC MC – MELEK – MICOFCOURSE – MOREOFUS – NUMA CREW – ODDITY – OLSKWA – ONE87 – PAPER CHASER – PASCH – PERCEPTION – RAIS – RASTAFAIRY – RAZOR – REZIN – RICH REASON – RMTN – SARKI – SCOPE – SEQUENCE – SHAY_B – SHRIVE – SMIFF – SOUL FRCTION – SOULTRADER – SYNTEK – T-BONE – TALISMAN – TEMPOTWINZ – THEKAWZ – THINK’D – TIATSIM – TOAST – TOMMY T – TONY STARKS – TRU NATURE – VISAGES – VYBES – WAGWAV DJs (WUTA, 40HURTZ & CHEESUS) – ZANDER TOXSIKK – ZELDUH – ZERE

Autor: Hot.hr 20:41 10.03.2019

Najčitanije

Najnovije

RTL play

Imaš komentar?

Još iz rubrike

Pročitajte i ovo

Povratak na Net.hr