San Marino je imao vrlo originalan nastup. Da njima veličina nije bitna, pokazali su malim robotima koji su im krasili scenografiju. Pjesma se zove Who We Are, a izveli su je Jessika i Jenifer Brenning.

Tremu više nemaju ni naši susjedi jer je treća nastupila Srbija. Sanja Ilić & Balkanika pjevali su pjesmu Nova deca.



Nešto nabrijaniji je ton na pozornicu dovela Rumunjska s pjesmom Goodbye u izvedbi skupine The Humans. Duško je Čurlić najavio kako će cijela večer proteći u nešto žešćem ritmu nego prošla.

Natjecanje je otvorio povratnik na Eurosong Alexander Rybak, Norvežanin koji je već upisao jednu pobjedu na ovom natjecanju. Nastupao je s pjesmom That’s How You Write a Song.

U utorak smo saznali prvih 10 zemalja koje će se u finalu boriti za titulu pobjednika Eurosonga 2018., a večeras je red na 18 preostalih da se iskažu i pokušaju izboriti ulazak u veliku završnicu. Druga će polufinalna večer za Hrvatsku biti ravnodušnija s obzirom na to da je naša Franka Batelić s pjesmom Crazy već nastupila. Iako je apsolutno razvalila, nažalost nije prošla dalje, a naš eurovizijski put ove je godine prerano završio.

Večeras ćemo čuti jednu pjesmu manje nego prekjučer, kada ih se natjecalo 19. Budući da pravila nalažu da samo gledatelji u zemljama koje nastupaju mogu SMS glasovima i pozivima podržati svoje favorite, hrvatski gledatelji večeras nemaju pravo glasa.

Od 21 sat će na prekrasnu pozornicu lisabonske Altice Arene kročiti predstavnici sljedećih zemalja, i to redoslijedom kako je navedeno: Norveška, Rumunjska, Srbija, San Marino, Danska, Rusija, Moldavija, Nizozemska, Australija, Gruzija, Poljska, Malta, Mađarska, Latvija, Švedska, Crna Gora, Slovenija te Ukrajina.

Program uživo možete pratiti na HRT 1 i, ako ništa, uživati u još malo eurovizijskog glamura i kiča, ali i navijati za svoje pjesme favorite.