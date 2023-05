Skromni Rumunj pokazao raskoš vokala

22.16 Teodor Andrei rumunjski je predstavnik koji je na Eurosong došao s pjesmom "D.G.T. (Off And On)", a nastupio je samo s gitarom na pozornici.

Naime, Teodor je pjevač, skladatelj i glumac, s impresivno dugim popisom kazališnih i glasovnih zasluga, a to je zato što je počeo nastupati kao vrlo mlad. Zaštitni znak mu je osebujni rock vokal koji je pokazao i ovom prilikom.

Prezgodna Armenka užarila atmosferu

21:11 Iz Armenije na pozornicu Eurosonga stigla je Brunette s pjesmom "Future Lover", pjevačica koja je neobičnom koreografijom i opravicom odmah užarila atmosferu.

Brunette se pjevanjem bavi od svoje četvrte godine. S 15 je napisala svoju prvu pjesmu, a s 18 je izdala svoj debitantski singl, "Love The Way You Feel". Članica je i ženske grupe En Aghjiknery, a nastupa i s bendom Project12.

Simpatični Danac otvorio drugo polufinale

21.06. Dansku je ove godine predstavio Reiley s pjesmom "Breaking My Heart", veselim je nastupom i modnim izričajem odmah podignuo atmosferu u studiju.

Inače, ova velika zvijezda društvenih mreža u svojoj zemlji je debitantski singl "Let It Ring" objavio prije samo dvije godine. Pjesma je bila toliko uspješna da je Reiley pronašao fanove na južnokorejskim top listama, na TikToku ima 11 milijuna pratitelja i nada se glasu svakog od njih.

U drugom polufinalu Eurosonga koji se ove godine izvanredno odvija u Liverpoolu, Engleskoj, a ne Ukrajini, redom će nastupiti predstavnici Danske, Armenije, Rumunjske, Estonije, Belgije, Cipra, Islanda, Grčke, Poljske, Slovenije, Gruzije, San Marina, Austrije, Albanije, Litve i Australije.

Gledatelje kroz program vode ukrajinska pjevačica Julia Sanina, glumica Hannah Waddingham i pjevačica Alesha Dixon, a u finalu će im se pridružiti i popularni televizijski voditelj Graham Norton.

Podsjetimo, Let 3 se u prvoj polufinalnoj emisiji Eurosonga plasirao u finale s hitom "Mama ŠČ!". U subotu ćemo naše Riječane imati priliku gledati s ostalim zemljama koje će svoju sreću okušati u ovom glazbenom natjecanju.