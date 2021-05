PLJUŠTE REAKCIJE NA ALBININ NEPROLAZAK U FINALE EUROSONGA: ‘Pljačka večeri. Europo, srami se. Ona to nije zaslužila’

Unatoč velikim očekivanjima i solidnoj poziciji na kladionicama, mlada Splićanka nije se uspjela kvalificirati u finale natjecanja

Poznato je deset finalista iz prve polufinalne večeri Eurosonga, a nažalost među njima se nije našla hrvatska predstavnica Albina Grčić.

U finale, uz zemlje Velike petorke i domaćina Nizozemsku, prolaze Ukrajina, Belgija, Švedska, Cipar, Litva, Malta, Azerbajdžan, Rusija, Izrael i Norveška.

ALBINA DIGLA PUBLIKU U ROTTERDAMU NA NOGE: Pljušte pohvale i na društvenim mrežama; ‘Ako ne bude u finalu, poludjet ću’

Izostavljanje hrvatske predstavnice slomilo je srca tisućama fanova Eurosonga, a svoje su razočaranje iznijeli na društvenim mrežama.

“Kako je Europa mogla ovo odbaciti? Albina je pljačka večeri”, “Albina to nije zaslužila”, “Albina zaslužuje bolje”, “Tužna sam zbog Albine. Zaboravila sam koliko Eurosong zna biti brutalan”, “Razočarana sam zbog Albine”, “Europo, srami se”, “Trebat će mi neko vrijeme da se oporavim od toga što Hrvatska nije prošla u finale. Albina, bila si sjajna, trebaš biti ponosna”, neki su od komentara na Twitteru.

NIŠTA OD FINALA: Albina nije prošla dalje, Hrvatska će svoj uspjeh na Eurosongu potražiti neki drugi put…

Lithuania is NOT better than roxen/albina

Sweden is NOT better than roxen/albina

Belgium is NOT better than roxen/albina

Norway is NOT better than roxen/albina — ßard¡ | Roxen💜 (@e_41459886) May 18, 2021

it’s gonna take a while for me to get over croatia nq omg😭😭😭albina you did great and should be absolutely proud of what u and ur team have put together #Eurovision — Imme 🇳🇱 | 🇮🇹🇷🇴🇷🇺 (@escruslanastan) May 18, 2021

every year i think that eurovision cant go lower and i've been proven wrong for 98779th time… ALBINA IS ROBBED #Eurovision pic.twitter.com/MbMV61Ql0j — a🤍🤍||TMHTL (@goldenwonderlnd) May 18, 2021

How could Europe leave this out? Albina is the robbery of the evening. #CRO #Eurovision pic.twitter.com/cetyBjlMmU — and 🇮🇹🇨🇾🇫🇮 (@andnuarenume) May 18, 2021

ALBINA DID NOT DESERVE THAT — leo 🇮🇹🇧🇬🇷🇺 (@leowltrs) May 18, 2021

I'm so sad for Albina and everyone else, i forgot how brutal esc is sometimes — joshua 🇮🇹🇧🇪🇱🇻🇷🇺🇭🇷🇫🇮🇺🇦 (@iamacomposer) May 18, 2021

what am i meant to do with myself knowing i’ll never get to see albina in the final pic.twitter.com/5Rw8iOJci0 — ☭ stuart 🇮🇹🇺🇦🇷🇺🇷🇸🇭🇷 (@milanogoodvxbes) May 18, 2021