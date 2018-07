OVOGODIŠNA FLOTA OUTLOOKA BROJI ČAK 40 PARTY BRODOVA: Bass će odjekivati pulskim zaljevom

Još malo je ostalo do Outlook festivala u Puli, najvećeg slavlja soundsystem i bass kulture u Europi. Festival počinje 5., a traje do 9. rujna. Osim na nekoliko brojnih pozornica, artisti će nastupati i na čak 40 party brodova koji će ploviti pulskim zaljevom.

Glazbeni kapetani brodova su najveći “igrači” bass scene poput Exit Recordsa, Subduba, Drum & Bass Arene, Swamp 81, Metalheadza, Deep Medija, Bandulua i LEVELZ-a.

Outlook flota kreće u četvrtak u podne, a prva na pučinu izlazi ekipa Tuesday Cluba s Randallom, AOB-om i Andy H-om, a odmah za njima Diplomats of Sound s Children Of Zeus i Layfullstopom. Ljubitelji hip-hopa trebali bi se ukrcati na High Focus Records brod na kojem nastupaju Fliptrix i Dirty Dike, dok će drum and bass odjekivati s Exit Records broda s dBridgeom, Skepticalom i Fixate na pramcu. Skepsis, Darkzy​, Notion, Mr Virgo​, Bru-C​ i Lazcru bit će gosti na brodu bassline šampiona Crucast, a dubstep predvodnici Seven, Juss B, Indiji, Asylum, A Grade, Joe Raygun Jman na Uprise Audio brodu. Legendarni Metalheadz dovode velikane poput Goldiea i Artificial Intelligencea, Doc Scotta te Blocks & Eschera. J:kenzo, Youngsta, Nomine, Climm, Dub Diggerz i Sun of Selah kapetani su Sentry i Artikal broda. U zalazak sunca isplovljavaju brodovi koje predvode Shy FX, Transit Mafia, Standfast, O.B.F, Shanti d & Sr Wilson, Dub-Stuy Sound b2b Numa Crew, Killa P, Ninjaz MC & XL Mad, Flowdan, YGG, Irah, Grandmixxer, Spooky, Manga, Vital, Techniques i MC Pean.

Dancehall institucija Hot Wuk s The Heatwaveom predvodi brodove u petak, a odmah nakon njih kreće 24 Hour Garage Girls brod sa Shosh, Deadbeat UK, Vital Techniques i MC Peanom. Preko 10 izvođača ukrcat će se na hip-hop Boom Bap brod, a V Recordings će na pučini proslaviti 25 godina rada. Zvukovi Brazila moći će se čuti na Marky i Patife brodu, za njima će krenuti Swamp 81 brod s kapetanima Loefahom, Pinchom, Lamontom i drugima, dok će bass legende Icicle i Truth predvoditi Plasma Audio brod. Dub institucija Subdub na Jadran dovode Iration Steppas, O.B.F, Shanti D-a i Charlie P-a. A brod koji se ne propušta, je svakako Dispatch Recordings brod na čelu s Ant TC1, Kyrist, DLR i Visionobijem.

Pulski zaljev će u subotu odjekivati s bass, grime, dubstep i drum and bass zvukovima. J:Kenzo, E3, Jack Sparrow, Distinct Motive već će u podne uzbrkati more. Madam X, Walton, Silas & Snare i Chunky donose zvukove udergrounda na Kaizen brodu, a prati ih Submission brod s kapetanom Youngstom. Pinch, Sully b2b Anna Morgan i Orson b2b Hops kapetani su Resident Advisor broda, dok Lenzman, Zero T, DRS i Fox donose samo dobre vibracije na The North Quarter brodu. Na Deep Medi brodu, mecu za sve ljubitelje duba, stiže cijela obitelj ove velike izdavačke kuće; Mala, Kahn, Silkie, Kaiju, Commodo, Compa, Gantz, Truth, Goth-Trad, Jack Sparrow, ​MC’s ​Sun of Selah ​&​ Crazy D. Kormilo na Drum & Bass Arena brodu preuzmaju Randall, Storm, Total Science i Visionoboi, dok Scotch Bonnet brod zauzima Mungo’s Hifi famiija; Charlie P, Danny T & Tradesman, Eva Lazarus, Shanti D i Sr Wilson. U noć isplovljavaju N-T​ype​, M​r​ K, Sukh Knight, Silkie i drugi na Wheel & Deal brodu, a subotu zatvaraju dancehall i dub zvuci s Dub Smugglers broda.

Posljednji dan plovidbe kreće s garageom na Deeprot brodu s El-B, N-Type (Garage set), Vital Technique i drugima. Nešto mračnija, dubstep atmosfera očekuje nas na Deep Dark & Dangerous brodu s Truthom, Youngstom i Sepiom. Khan i Neek predstavljaju Bandulu brod s Commodom, Killia P-jem i Irahom. U popodnevnim satima oldskool klasike vrtjet će Hatcha, Distance, Oneman, Zed Bias, Truth, N-Type i Crazy D na Hatcha & friends brodu. Legendarni Channel One Soundsystem ugostit će Jonny Clarkea i Dubkasm. Levelz ekipa ukrcava više od deset prijatelja i smješta ih za DJ pult. Na brodu Star Warz x Contrast gostuju SpectraSoul, Icicle, Blind Judge b2b RedEx i One87. Slimzee donosi Old Skool Set na brodu s legendama poput Flowdana ​&​ Jamakabija​, Grandmixxera i As If Kida. Nešto prema mračnijim vodama plovit će Dub Phizix i Strategy, a velika završnica očekuje nas na palubi Hyperactivity Music X Forever DNB broda čiji su kapetani S.P.Y, Ant TC1 i Elisia Do Brazil.