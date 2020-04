ORGANIZATOR O VEĆ KUPLJENIM KARTAMA I INMUSICU: ‘Tužit ću ih za štetu koju nanose festivalu u vrijeme pandemije!’

Zoran je rekao kako je u pravilima INMusica definirano da u slučaju djelovanja više sile povrat ulaznica nije moguć

Organizatori INMusica, Zoran Marić i Ivana Jelača, gostovali su na Radiju 808 gdje su pobliže objasnili kako će izgledati festival koji je odgođen za lipanj 2021. godine te što će biti s već kupljenim kartama.

Oni se trude da u dogovoru s agencijama i izvođačima, zadržati line-up listu, što znači da će publika najvjerojatnije sljedeće godine uživati u nastupima istih izvođača koji su najavljeni za ovu, piše 24 sata.

Zoran je rekao kako je u pravilima INMusica definirano da u slučaju djelovanja više sile povrat ulaznica nije moguć.

“Prvo, nitko nije donio nikakvu odluku da nećemo vraćati novac, jer bi to značilo da smo to sad odlučili. Odgovornost svakog organizatora u Hrvatskoj je da razmišlja o tome što će se dogoditi u slučaju više sile zbog koje se neka priredba neće održati. INMusic postoji već 15 godina i sukladno Zakonu o zaštiti potrošača imamo od prvog dana raspisana razna pravila i upozorenja. Dakle, to su festivalska pravila stara 15 godina. U tim pravilima je definirano da u slučaju djelovanja više sile povrat ulaznica nije moguć. Festivalska industrija tako funkcionira”, pojasno je.

Publika ima razumijevanja

Marić tvrdi kako njihova publika ima razumijevanja za situaciju u kojoj su se našli.

“Ukupno smo prodali tek nekoliko tisuća ulaznica publici iz cijelog svijeta, a tek je 15-ak zahtjeva za povratom novca. To nije mnoštvo ljudi, kako neki pišu. To nije mnoštvo ni za klupski koncert, a kamoli za ovakav festival koji u tri dana posjeti stotinjak tisuća ljudi. Naša vjerna publika doista ima razumijevanja za ovu situaciju i dobili smo na tisuće poruka podrške”, kazao je.

Naljutili su ga specijalizirani portali koji su, tvrdi, “lešinarili” i potkopavali jedini i najuspješniji hrvatski festival.

“To rade već godinama i nikad zbog toga nismo reagirali, a evo sad ekskluzivno najavljujem: tužit ću ih za štetu koju nanose INMusicu u vrijeme pandemije”, rekao je Marić.