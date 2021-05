Vodstvo Eurosonga donijelo je svoju odluku – grupa Maneskin, pobjednici ovogodišnjeg Eurosonga morat će se testirati na drogu.

Sve je počelo nakon što su neki komentatori na društvenim mrežama zaključili da je pjevač Damiano David benda šmrkao kokain za vrijeme live prijenosa.

“Svjesni smo priča koje kruže u vezi video klipa. Članovi benda se protive korištenju droga. Pjevač će odmah po povratku kući podvrgnuti dobrovoljnom testu na droge. To su zatražili i sinoć, ali EVU nije mogao odmah organizirati testiranje. Bend, njihov menadžment i šef izaslanstva obavijestili su nas da u backstageu nije bilo droge i objasnili su da je za njihovim stolom razbijena čaša i da je pjevač očistio komadiće stakla.

EBU može potvrditi da je slomljeno staklo doista pronađeno nakon provjere na licu mjesta. Još uvijek pažljivo pregledavamo snimke i pravodobno ćemo objaviti sve nove informacije”, stoji u službenoj izjavi Europske radiofuzijske unije (EBU), organizatora Eurosonga.

Odmah na presici pobjedniku Eurosonga je postavljeno ovo pitanje, a on je odgovorio kako nije šmrkao nego je gledao gdje je na podu staklo, jer je netko neposredno prije razbio čašu.

