Gotovo je s festivalom Exit?

Čini se da je najveći regionalni muzički festival Exit, najvjerojatnije došao do svog kraja. Srpsko Ministarstvo kulture i informiranja objavilo je da više neće financirati ovaj događaj koji je svake godine privlačio desetke tisuća ljudi iz svih dijelova regije i svijeta.

Organizatori Exita ovakvu odluku smatraju pogubnom za budućnost festivala.

‘Pogubna je, naravno. Ali, puno je pogubnije što se tako ozbiljne odluke donose na brzinu i bez ikakvog znanja o onome o čemu se odlučuje. Mi smo u uništenoj Srbiji napravili nešto o čemu svijet govori već godinama. Doveli smo više turista nego što je bilo tko mogao sanjati. Promijenili smo grozni imidž koji je ova zemlja imala. I sad nas nitko nije ni nazvao da razgovaramo. Da nas recimo pita – kako ćete ako vam ukinemo pomoć?’, rekao je Bojan Bošković, koji je prije nekoliko dana podnio ostavku na mjestu generalnog menadžera festivala, piše 24sata.rs.

‘Teško smo se izborili za partnerstvo s ovom državom. Prve tri godine nismo dobili ni jedan dinar državnog novca. Kad su vidjeli da nećemo propasti, uvjerili smo ih da nam pomognu da sve dignemo na svjetski nivo i uspjeli smo. Ali na svaki dinar osiguran od države mi osiguramo još četiri do šest za budžet festivala. A na svaki euro koji u budžet festivala uloži država, gosti ostave od 25 do 35. Ne nama, već ekonomiji Srbije, u hotelima, u taksijima, u pekarama… I to su podaci nezavisnih istraživača. Mi smo partneri ove države i usuđujem se reći – mi smo među najozbiljnijim partnerima koje ova država ima. A ovako se s partnerima ne postupa’, ističe on, i dodaje da je, kada je u pitanju Novi Sad, Exit prilika za posao i zaradu za tisuće ljudi u tom gradu i Srbiji.