Odvjetnici pjevača Jure Stublića, Maša Gluhinić i Monja Matić, redakciji portala Net.hr poslali su priopćenje u kojemu glazbenik demantira navode u tekstu 'Jura Stublić teturao na svom koncertu, manje pjevao, a više plesao i ljudima iz prvih redova uzimao piće', a koje prenosimo u cijelosti.

"Dana 17. srpnja 2022. godine u 12.52 sati u članku objavljenom pod naslovom 'Jura Stublić teturao na svom koncertu, manje pjevao, a više plesao i ljudima iz prvih redova uzimao piće' objavljene su sljedeće netočne informacije:

Nije točna informacija da je Jura Stublić održao koncert u jednom dubrovačkom klubu, već je točna informacija da je koncert održan u kampu Solitudo u Dubrovniku. Koncert se održavao u okviru Craft Beer Festivala u kontekstu kojeg je komunikacija s publikom, ritual kušanja piva, nazdravljanje, uspostavljanje zajedništva i dobrodošla umjetnička izvedba.

'Problema s pjevanjem nije bilo'

Gospodin Jura Stublić se požalio publici da, zbog obavljanja svog posla, nije imao priliku kušati niti jedno pivo, na to se iz publike prema gospodinu Juri Stubliću podiglo bezbroj čaša pa je prihvatio dva do tri ponuđena piva i iz svake čaše kušao jedan mali gutljaj te prisutnima nazdravio povikom 'Živjeli!', a to je ujedno bio vrhunac koncerta!

Problema s pjevanjem nije bilo jer ne vidimo ništa sporno da gospodin Jura Stublić neke dionice osobno ne pjeva već ih prepušta ostalim članovima benda, a posebno publici, što je ovdje bio slučaj.

Dodaje se i da su izvođaču na prethodnom koncertu obožavatelji ili zlonamjerne osobe otuđili naočale s kojima nastupa te je za ovu prigodu morao koristiti zamjenske naočale koje su značajno zatamnjenije od onih koje inače koristi. Svjetla s pozornice zaslijepila su izvođača te se on gledajući kroz previše zatamnjene naočale kreće poput slabovidne osobe. Stoga, teturanja i problema s održavanjem ravnoteže na pozornici te pjevanjem nije bilo", priopćili su iz odvjetničkog ureda Gluhinić i Matić.