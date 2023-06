Glazbeni spektakl "Superstar" okuplja povijesnu ekipu koja će u žiriju ove jeseni na RTL-u dočekivati talentirane vokaliste i usmjeravati ih na njihovom putu prema uspjehu i osvajanju 50 tisuća eura. Jedna od članica žirija je i Severina Vučković, žena s jednom od najvećih glazbenih karijera u regiji.

Ona ne treba ni prezime, ni geografsku ili vremensku odrednicu, ona je jednostavno Severina. Ova glazbenica posjeduje veliku energiju, zaraznu karizmu i talent koji su je vinuli u zvijezde…

Potekla je iz Splita, gdje je od djetinjstva brusila svoj talent u sklopu splitskog KUD-a Mozaik, koji je vodila Lepa Smoje. Tijekom godina velike karijere, Severina je postala i jedan od simbola našeg vremena.

I ona je izašla pred žiri glazbenog showa: 'Imala sam 17 godina'

“U djetinjstvu sam pjevala pred brojnim članovima žirija. Posljednji put kada sam izašla pred žiri glazbenog showa, imala sam 17 godina, radilo se o radijskoj emisiji 'Demo x'. Članovi žirija bili su Arsen Dedić i Drago Diklić, a ja sam pobijedila! Što se tiče nas u žiriju - Nika Turković, Tonči Huljić i Filip Miletić su sjajni", rekla je Severina za RTL.

Naime, ovako je krenula karijera slavne Severine. Nakon upoznavanja sa Zrinkom Tutićem, Severina je snimila album na kojem su se našle njezine velike uspješnice "Moja prva djevojka", "Dalmatinka", "Moja stvar", "Djevojka sa sela"… No, bio je to i turbulentni period njenog života, kada je morala paziti na svaki detalj ugovora s glazbenim magnatom, zbog kojeg je Tutić na kraju završio i na sudu te izgubio spor.

Predstavljala Hrvatsku na Eurosongu

Inače, Severina je dobitnica nagrade "Zlatna ptica", za najtiražnijega izvođača desetljeća u Hrvatskoj, nagrade "Večernjakova ruža" za ženskog izvođača godine 2002. godine, te nagrade "Zlatna bubamara" za izvođača godine u Sjevernoj Makedoniji, kao i mnogih drugih. 2006. Sevka je Hrvatsku predstavljala na Eurosongu, a išla je direktno u finale jer su nastale kontroverze oko predstavnika Srbije i Crne Gore, grupe No Name koja se povukla s natjecanja pa nas je to direktno kvalificiralo dalje.

Severina je tada nastupila s pjesmom "Moja štikla" čiji je autor bio Novković. Pjevačica je u Ateni imala podršku i od svog tadašnjeg zaručnika, osam godina mlađeg Mate Čuljka. Uz to, Severina je nakon niza hitova napisala jedan, a to je pjesma "Ante".

Odlazak u visine

A onda se sve počelo dodatno zakuhavati kada je Severina 2011. godine izbacila novi album sa singlovima "Brad Pitt", i "Grad bez ljudi“, a srpnja 2012. godine objavljuje singl "Italiana“. Prosinca iste godine objavljuje jedanaesti album "Dobrodošao u klub", s kojeg su izdana još tri singla "Uzbuna“, "Dobrodošao u klub" i "Ostavljena".

Rekord za rekordom

Singl "Uno momento" objavljuje srpnja 2014. godine u suradnji s grupom "Ministarke" iz Srbije. Singl je za samo 24 sata bio preslušan preko 728.000 puta na YouTubeu, čime je oboren regionalni rekord koji je to tada držao singl "Italiana", kojeg je u prvom danu preslušan 500.000 puta. 2014. godine objavljuje pjesmu "More tuge", duet s pjevačem Sašom Matićem, pjesma je pregledana 750.000 puta u 24 sata i time je oborila rekord kojeg je držao hit "Uno momento".

I numerologija je na njenoj strani

Uz sve što je na Severininoj strani, tu je i numerologija. Da, dobro ste pročitali. Naime, naša diva rođena je na isti dan kada i pokojna kraljica Elizabeta II., a uz sve Sevka ne krije ni "nenormalnu" ljubav prema Bruceu Springsteenu, kojemu je ove godine bila i na koncertu u Rimu.

Obožavateljica Brucea Springsteena

Za slavnim pjevačem žude mnoge žene, a jedna od njih je i Severina. Naime, ona Springsteena obožava još otkako je bila tinejdžerica. U dokumentarcu Lice s naslovnice koji prati Severinin život i karijeru, Severinini prijatelji iz djetinjstva priznali su da je Seve Springsteena obožavala do te mjere da je jednom prilikom njegov poster poderala na komadiće i pojela. Njena ljubav prema Springsteenu nije prestala te je prije par godina u jednom intervjuu otkrila kako želi da otac njenog sljedećeg djeteta bude upravo Bruce Springsteen.

Odakle neobično ime?

I za kraj, vjerujemo da ste se nekoliko puta sigurno zapitali odakle ovoj pjevačici tako neobično ime. Severina je tu tajnu tijekom jednog gostovanja na srpskoj televiziji. "Moje ime negdje znači strogost i pravda. Takva sam zaista. Tata mi je htio dati ime Nataša, ali mama je obožavala mog oca, a on se zvao Sever. Djed je davao imena djeci po stranama svijeta. Vjerovali ili ne. Imao je četiri sina - Sever, Jug, Istok, Zapad, a kći je bila Danica", otkrila je legendarna Severina.

