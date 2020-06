NIŠTA OD KEDŽINA SNA O EUROSONGU! HRT mu se zahvalio na suradnji i objavio: ‘Nastavljamo sa svojom tradicijom…’

Damir Kedžo ipak neće predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2021. godine s pjesmom “Divlji vjetre”, nego će se organizirati nova Dora sljedeće godine, priopćili su s HRT-a.

Contestant number 9 is Damir Kedžo from Croatia 🇭🇷 with "Divlji Bjerre"!Damir is loved by the Croatian people for his beautiful vocals and we can really see why. Do you want to see him in the Grand Final? #EurovisionOnline pic.twitter.com/27AxQuTI6k

— Eurovision Online (@eurovisionline) May 13, 2020