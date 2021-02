NINA KRALJIĆ APSOLUTNA FAVORITKINJA NA DORI: Sandiju i Vucinoj kćeri predviđaju debakl, a na drugom mjestu – tijesno

Svega nekoliko sati dijeli nas od Dore, kada će publika i žiri odabrati hrvatskoga predstavnika na ovogodišnjem Eurosongu. Klađenje na pobjednika traje već neko vrijeme, a pobjedničku poziciju na kladionicama posljednjih dana suvereno drži Nina Kraljić s pjesmom “Rijeka”. Ona, naime, ima najveće izglede s koeficijentom 2.

Drugo mjesto dijele Mia Negovetić s pjesmom “She’s Like a Dream” i Albina s pjesmom “Tick-Tock”, Obje trenutno drže koeficijent 6.

CETINSKOG JE TEŠKO OBJASNITI, MIA NEGOVETIĆ JE ODRASLA, A HRT-OVA VODITELJICA POMELA HALJINOM: Pogledajte crveni tepih Dore, ima tu svega i svačega

Tonight! ✨ Croatia decides their #ESC2021 entry, and the semi finals continue in Norway and Sweden 🤩

🇭🇷 Dora 2021 | 20:10 CET

🇳🇴 @NRKmgp | 19:50 CET

🇸🇪 @SVTmelfest | 20:00 CEThttps://t.co/QmyPCOfKRF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 13, 2021